Bomberos Voluntarios: accidente vial ocurrió este lunes en Av. Mitre y San Martín

Ramiro González, integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Esquina, en contacto con TN Esquina se refiere a los siniestros que se sucedieron durante el fin de semana y también habla sobre un accidente ocurrido en la mañana de hoy, lunes 8 de octubre. Se refería “bueno lo mas reciente ocurrió hace unas horas, tuvimos un llamado anunciando que por San Martin y Mitre una motociclista, aparentemente por querer cruzar otra motocicleta que circulaba por esa dirección se habría producido este accidente, pero los involucrados no presentan heridas graves, se encuentran fuera de peligro.”

“Durante el fin de semana tuvimos una alarma por incendio. Fuimos hasta la dirección y afortunadamente no hubo mayores pérdidas. Se trataba de dos personas que estaban cocinando y el fuego empezó a avivarse, no lo pudieron controlar y decidieron llamar. Pudimos controlar el fuego muy rápido. Este fin de semana no hubieron hechos significativos en materia de gravedad así que esperemos que todo siga así, como hasta hoy.”