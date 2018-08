Barolín: Esquina tiene abastecimiento de Combustible, no tenemos inconvenientes

El Señor Barolín un de los responsables de Estaciones de Servicio de la localidad en contacto con TN Esquina da cuenta de las razones del comentado desabastecimiento de combustibles. Dijo: “Nosotros hasta ahora no tenemos problemas; el problema que se generó es que desde Goya para arriba están todos con problemas de abastecimiento es porque las barcazas no pueden atracar en el puerto de Barranqueras, por la bajante del río. Toda esa zona que se abastece de Barranqueras hasta Goya tiene que ir a cargar a San Lorenzo, Dock Sud o Concepción del Uruguay. Nosotros somos abastecidos desde el Sur, por eso es que no tenemos problemas de abastecimiento”.

“Por el momento no tenemos ningún problema, los camiones están viviendo normalmente, los pedidos se generan normalmente. Ahora si tienen que ir todos los camiones a San Lorenzo en el mejor de los casos se demore un poco la carga, pero no creo que tengamos problemas ni de qué preocuparse. Hay algunos transportes que van a Buenos Aires y que son de Goya vienen a cargar acá”.

“En cuanto a nuevas subas nos enteramos por medio de periodistas que aparentemente la semana que viene estaría subiendo un 4% el gas oil, la nafta súper y un 8 % la nafta Premium y la infinia, pero nosotros de la petrolera nos enteramos 10 minutos antes de que aumenten los precios”.