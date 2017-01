Raúl Alberto Bejarano es padre de Miguelito y en dialogo con Germán Aranda conductor de Radio Impacto 97.5 nos cuenta más sobre lo que fue sucediendo años a año luego de su desaparición.

“lo único que puedo decir es que no hay ni una novedad de miguelito, yo fui al juzgado muchas veces y nunca me dijeron nada, muchas veces averigüe posibles paraderos pero nunca me hicieron caso”

“los abogados defensores era el DR. Alberto Silvestri, siempre tenemos contactos con él, siempre me acompaña y está al tanto de todo”

“sobre el caso nunca nadie me dijo nada, muchas veces fui a informar al juzgado donde podía estar escondido Miguel y no me hicieron caso en nada”

“la justicia nunca investigó las líneas que marcaba la hermana Marta Peloni, ella sabe mucho del tema y nunca le hicieron caso.”

“el Dr. Juan Domingo Ramírez siempre tuvo buena predisposición, siempre quería avanzar en la causa pero muchos lo ataban de manos y no podía hacer mucho, pero siempre muy agradecido sobre su accionar”

“hoy en día si lo llego a encontrar a Miguelito, lo abrazaría, lo diría muchas cosas lindas, pasaron dos décadas, capaz que ya es padre y no lo tenemos entre nosotros”