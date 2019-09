En la mañana del martes, integrantes de la Asociación de Amigos de Animales Abandonados encontraron veneno en la entrada del galpón que es el refugio de los animales rescatados y en asistencia, de los cuales, ocho (8) terminaron en estado de afección y dos (2) fallecieron.

Vivian Bianchi, una de las referentes, en comunicación con “La Mañana de Noticias”, expresó el descontento respecto a esto a pocos minutos de haber realizado la denuncia en el juzgado de Instrucción y de haber pedido los primeros auxilios para los animales afectados.

Luego de las muestras de sangre realizadas por la asesoría veterinaria correspondiente, toman muestra de la sustancia para ser detectada, ya que resultó muy dañina.

“Puede ser que uno le moleste que ladren, que una noche no te dejen dormir o puede ser que no te gusten los animales, pero se está actuando de una forma que no corresponde. Deja mucho que desear como sociedad” manifestó Vivian.

Por ahora, los animales refugiados fueron trasladados hacia la parte trasera del galpón, debido a que no cuentan con otro espacio físico para refugiar, y se espera una respuesta favorable por parte de la justicia.