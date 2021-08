Después del receso, vuelven las clases con modalidad presencial en muchas escuelas de la provincia de Corrientes.

En comunicación telefónica, el director de la Escuela Secundaria de Esquina, Arsenio Valenzuela, habló sobre esta vuelta a clases que, a partir de este lunes, se adapta a la bimodalidad presencial-virtual.

“Hoy volvimos a la rutina de la escolaridad, bastante bien por ser el primer día, los chicos asistieron lo venían haciendo anteriormente, aunque quizá con más presentes, hay chicos que s integraron hoy y eso es alentador. Los chicos necesitan de la presencialidad y por eso vamos a empezar a hacer un seguimiento más preciso para algunos chicos que todavía no lo hacen”, afirmó el director a inicios del dialogo.

“Pudimos resolver algunas cuestiones de burbujas y el número de matrículas con el que contamos, antes depurábamos mucho. Ahora vamos a separar las burbujas cada semana. Contamos con aulas bastantes amplias para tener dos grupos. Creo que todo esto, a medida en que la población se va vacunando e inmunizando, nos va a dar más tranquilidad, pero obviamente, esto no quiere decir que no sigamos respetando los protocolos, pero una vez que el rango d edad menor se vacune, nos va a dar mayor tranquilidad como así también a los padres. No mandar a los chicos a la escuela, creo que es una gran pérdida desde lo pedagógico, muchos chicos se cansaron de la virtualidad y tienen problemas con la conectividad, es importante que asistan. Solicito esto a los padres, es algo fundamental”, manifestó, y continuó “Necesitamos que vuelva la presencialidad en su totalidad, ojalá se de lo antes posible porque esto permitiría al chico tener incentivo, notamos que los alumnos perdieron ese incentivo al estudio y hasta dejan de tener expectativas”, remarcando la importancia de mantener las clases con la modalidad presencial, en donde los alumnos cuenten con el asesoramiento y acompañamiento de los docentes de manera más eficiente.

Por último, Arsenio Valenzuela expresó “Hay que seguir trabajando mucho, día a día, no perder las esperanzas de que todo esto ya va a pasar pronto. Las escuelas van a tener la capacidad de recibir a todos los chicos. Ansiamos con volver a esa realidad, no es algo fácil tampoco el lugar del docente y el trabajo que están llevando adelante es bastante valeroso”.-