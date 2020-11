La arquitecta Daiana Dlutowsky visitó el estudio de La Mañana de Noticias para aclarar algunas dudas con respecto al proyecto de “Ampliación Costanera Norte”, hablando sobre el presupuesto y los trabajos estructurales que se llevan adelante.

A inicios del dialogo, la arquitecta Dlutowsky, de Planificación Estratégica, dijo “estamos terminando una primera etapa de las tres etapas que se plantaron para este proyecto. Estamos haciendo un muro de contención para tener una costanera, es la base de cualquier proyecto costero. Decir que solo es un muro y relleno, me parece que es hablarlo desde el no conocimiento y sin asesoramiento de un profesional. Se trabaja desde la base del proyecto de costanera anterior. El presupuesto es de 9 millones y el que sabe de construcción entiende de costos. Arrancamos la obra en mayo, ya son siete meses de trabajo”.

Asimismo, la arquitecta afirmó “nosotros empezamos comprando a un determinado precio, y con las subas que hubo con el dólar en medio, todo se elevó. Si trasladáramos esta obra a nivel provincia, no son 9 millones sino 28, la obra salió barata porque se trabajó con acopio de materiales, pensando siempre en que constantemente cambian los costos de los materiales. Puede sonar mucho 9 millones, pero no hay que encerrar la obra solo en muro y relleno. Son 280 metros lo que estamos haciendo en este momento. Por la pandemia, se demoró esta obra, a veces se genera inconvenientes en la adquisición de los materiales y los costos. En la primera etapa tuvimos la suerte de que el rio nos acompañó, lo cual terminaríamos en 10 días y quedaría las otras etapas más pesadas” y respecto al presupuesto, remarcó “para este tipo de obra el costo no es para nada caro, he hablado con profesionales de otras localidades y no pueden creer, ya que es un numero increíble. Estamos hablando de una obra de contención de rio, no es poco”

Según lo explicó la arquitecta, este proyecto fue elevado hasta nación para el control de la carpeta y los planos.

“No estamos improvisando sobre la marcha, sabemos lo que vamos a gastar. Estamos trabajando junto a Hacienda para tener un buen trabajo porque es una obra importante. Ahora hicimos una gran compra de estructurales y artefactos para luces led, lo cual hay que homologar a DPEC” agregó.

Por otro lado, Dlutowsky también aclaró sobre algunas compras de materiales y estructuras que fueron puestas en duda por un concejal de la oposición, diciendo “hicimos una compra grande de materiales para elaborar las columnas con el personal municipal, tenemos personal equipado para soldar, en el corralón está el acopio de algunos materiales, es un trabajo que lleva muchos días, además hay un tendido eléctrico para la iluminación, hay que construir todo y eso lleva tiempo.” Y continuó “soy una persona que está dispuesta y no tiene discusiones con nadie, corresponde que pregunten y saquen sus dudas. Mi respuesta es que hay que informarse, preguntar y no suponer. Tengo el proyecto entero para explicar”.-