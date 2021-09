De acuerdo a algunas imágenes y noticias que circularon en los últimos días anunciando la candidatura del referente radical, el ex intendente Dr. Humberto “Pipo” Bianchi, el segundo precandidato de la Unión Cívica Radical, Arnoldo Rohner, reafirmó su candidatura que se mantiene hasta el momento.

En contacto telefónico, Arnoldo comentó “Soy muy respetuoso de las palabras del gobernador, en las últimas visitas habló con todo el grupo de ECO y quedó en que nos avisaría la confirmación del candidato, pero eso todavía no se ha dado, por lo que esa información no está dada de manera oficial. Los tres precandidatos que estábamos en la encuesta éramos Oviedo, Bianchi y yo, pero hasta el momento no tengo novedades oficialmente”.

Asimismo, afirmó “El grupo de miembros del comité en el cual integro estamos en la misma situación. Somos siete de los once, creo que desde el comité no se ha decidido todavía que Bianchi sea el candidato oficial por el partido, si así fuera, claro que lo acompañaremos, pero todavía no tenemos esa información. Seguimos igual que hace tres meses atrás”, y continuó “Creo que esto es perjudicial para todos dentro de ECO, pero quizá quienes estén hace mucho en política entiendan el porqué de esta dilatación y tanto tiempo de espera para definir, no entiendo el porqué de tantas vueltas”.

Finalizando con el diálogo, Rohner dijo “Creo que todavía no está definido, como dije antes, sino, me parece que habría sido uno de los primeros que debió enterarse. Confío en lo que hablamos y en lo que se acordó, aunque la espera se dilató demasiado”. –