De cara a las elecciones locales del 14 de noviembre donde se elegirán las nuevas autoridades municipal en Esquina, los sectores partidarios deben empezar a definir por la conformación de listas y a quienes representarán las mismas para la presentación que será el 14 de octubre. A su vez, los dirigentes y grupos partidarios continúan llevando adelante diversos trabajos que catapulten sus propuestas a consideración de la ciudadanía.

Para abordar sobre estos temas, hablamos con el pre candidato a intendente desde el Radicalismo, el contador Arnoldo Rohner, quien, en comunicación telefónica, afirmó “Se acerca el tiempo de definir las alianzas y para ello, es importante saber quién va a ir al frente, así que, en la semana próxima se estará definiendo quien será el candidato dentro de la Unión Cívica Radical. Quizá se intensifiquen las reuniones y conversaciones para esto. Dentro de nuestro partido debe salir un candidato y al que salga, lo apoyaremos e iremos armando la alianza todos juntos, es fundamental que estemos unidos para que se logre recuperar el municipio”.

Asimismo, expresó “Hemos estado hablando con muchos radicales que se han alejado del partido y del comité para que vuelvan, es trata de formar una unidad porque se busca formar un proyecto para que Esquina salga adelante, de lo contrario sería muy difícil llevar adelante la campaña. Si no nos toca encabezar vamos a estar apoyando y si no toca, que la verdad es lo que nos gustaría, vamos a estar trabajando con muchos proyectos que tenemos. No tiene sentido ir separados, eso es dividir los votos. En el caso de que, al final, haya dos candidatos, me parece que es una cuestión a conversar, pero, de mi parte, considero que se deben respetar las instituciones, pero como dije, son negociaciones que se verán en los próximos días. La idea de nuestro grupo es llegar al gobierno para salir del asistencialismo y generar una mejor ciudad. Hace pocos días nos abocamos a la campaña del gobernador, pero eso de que me baje de mi pre candidatura no es verdad”.

En cuanto a la conformación de alianza, aseguró “Quiero tener a las mejores personas, para mi eso es algo fundamental. Tener a las mejores personas con una buena orientación para Esquina, con un equipo con capacidad para llevar adelante el proyecto superador” y continuó “En el caso de que llegue al municipio, al equipo que me acompañe lo voy a armar yo con los mejores hombres y mujeres que considere, teniendo en cuenta también a otros partidos que colaboren, si se da es caso. Es fundamental poder tener la decisión de hacerlo, no entro en conflicto con esas cosas, pero también me parece que es importante tener esa decisión”.

Por último, comentó “Tengo buena relación con el senador Diego Pellegrini, Esquina está para grandes cosas, tenemos una potencial senadora como es Gabriela Valenzuela y todo esto es importante para que podamos avanzar”. –