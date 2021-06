Encaminadas las elecciones municipales y provinciales de este año, los partidos ya se encuentran consolidando sus proyectos y definiendo la oferta electoral junto al candidato al que se le tribuye la representación de cada sector.

El primer candidato elegido por la mayoría de integrantes de la UCR Esquina, es Arnoldo Rohner, quien visitó los estudios de La Mañana de Noticias para dialogar sobre cómo avanzan desde la estructura partidaria y con los distintos referentes políticos en el ámbito local y provincial.

“Estoy muy tranquilo, hay un sector dentro del Radicalismo que quiere que represente a ECO en Esquina dentro de las próximas elecciones, y hay un sector que lo tiene al Dr. Humberto Bianchi como candidato. Creo que en este mes ya vamos a terminar de definir para que uno de los dos vaya encabezando y los demás, en el lugar que también les corresponda para intentar recuperar el gobierno de Esquina”, expresó Rohner.

“La idea, dentro del sector del que formo parte, es poder darle a Esquina una impronta, una renovación. Si bien vengo de un sector laboral privado en el que debo trabajar todos los días y mi actividad política no fue mucha, estuve unos años en el área de Turismo en la gestión de Osvaldo Fagetti, pero siempre colaborando con la Unión Cívica Radical dentro de mis posibilidades. Por eso no soy un político que está todo el día en la calle, pero ahora se da la oportunidad de poder darle a Esquina un salto y sacarla del estancamiento, la ciudad tiene un potencial grande para salir de la convencionalidad. Entiendo que hay que atender a sectores más carenciados y suplirlos, pero creo que también hay que trazar un horizonte y no sólo una gestión que me dure cuatro años, sino que continúe en base al desarrollo”, agregó.

Asimismo, Rohner expresó “Esta renovación de la que hablamos a uno le entusiasma mucho, como el cambio que se vio en la provincia de Corrientes, el cual va a continuar ahora en agosto, eso hace que a uno le dan ganas de meterse para trabajar en insertar todos los proyectos que se tienen para la localidad. Tuve la oportunidad de hablar con el gobernador Gustavo Valdés, la última vez que llegó acá y también por teléfono, él sabe de mis ideas, lo veníamos hablando con él hace tiempo y hemos conversado sobre mi candidatura para llevar un cambio similar al que él está haciendo en la provincia. Seguimos hablando y como se lo dije, si me toca a mí finalmente representar, meteré todas las pilas, y si es otro sector el que represente por supuesto que también acompañaré”.

Ante el supuesto caso de que el comité de la UCR no llegue a un acuerdo, Rohner sostuvo “creo que al sector que le toque ir encabezando como candidato debe estar acompañado por el otro sector, ya que la intención es recuperar el municipio, por separado eso será difícil. Desde nuestra parte vamos a acompañar y a trabajar todos juntos, en los próximos días vamos a ir decidiendo definitivamente”, y remarcó “La idea es hacer una renovación total sin perder la experiencia, creo que en gran parte se necesita un cambio generacional dirigencial”.

Frente a la posibilidad de ser el candidato oficial, dijo “Yo arrancaría a trabajar por los sectores que más necesitados están, los cuales si bien tienen asistencia, no hay que dejarlos sólo con eso. Hay que potenciar el trabajo, generar cooperativas y movimientos en donde cada uno pueda tener un rol digno y cada uno pueda salir adelante por sus propios medios. Esto es algo que debemos atacar de inicio, aunque no sea algo que se pueda resolver de un día para otro. Hay que tener un plan a futuro y dejar sembrado para que la gente salga adelante”.

“Desde el rubro turístico, entendiendo y conociendo todas las falencias que tiene el sector, creo que se podría capacitar más, potenciando los recursos y modernizar. Conozco las demandas que se hacen en el sector y creo que considerarlas sería poner a Esquina en un lugar más alto, siendo uno de los puntos más turísticos. La idea es planificar y proyectar un modelo de Esquina que se quiere”.

Por otra parte, expresó “Esta decisión es un cambio radical en mi vida, yo estoy en la parte social en el club (Sportiva), en la Cámara de Turismo y dentro de mi establecimiento, esto es un cambio radical que, por ahora, es una pre candidatura”.

En cuanto a la política local, “No me gusta criticar, siempre trato de ver la parte positiva, creo que actualmente se trata de ayudar con el asistencialismo. Las obras de luces y asfalto en este último año, creo que es lo que se debe evitar, hay que estar al servicio de la comunidad todo el tiempo y no en los últimos meses. Creo que la política, de igual modo, se está renovando en todos los partidos. También veo esto a nivel provincial con Gustavo Valdés, hay un gran cambio de aire, por eso también pueden haber muchos dirigentes de otros partidos que se suman a ECO, ya que hay un especio, una apertura en donde se pueda llevar adelante la política, creo que eso es lo que va conquistando”. –