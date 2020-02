Arnoldo Rohner, Pte. De S.S.E, en comunicación telefónica con “La mañana de noticias”, en primer lugar, destacó que “Las expectativas se cumplieron.” Con respecto al trabajo de prensa y condiciones, además de algunas cuestiones que tienen que ver con los palcos “Creo que tenemos tres puntos para mejorar. En primer lugar el palco de prensa, habría que darle más altura para que puedan tener más comodidad para su trabajo.”

“En segundo lugar, entre la valla de seguridad y los palcos no habría que haber espacio para que no haya flujo de personas y no obstruya ni la visión, ni el trabajo de prensa. Por último, donde están las cantinas, tratar de hacer un pase por detrás. Si mejoramos esos tres puntos, yo creo que todo va a salir perfectamente.”

En cuanto a los aspectos positivos, Rohner destacó el tiempo “que se cumplió muy bien” y además la asistencia de público; “este año se vendieron cerca de 5.000 tickets, cerca de 3.000 más que el año anterior.”