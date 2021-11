Este domingo 14 se vivió una gran jornada de elecciones generales y municipales en la localidad de Esquina.

De las tres listas que estaban en carrera por el gobierno municipal, la lista que arrasó con votos fue la del oficialismo local, encabezada por el intendente Hugo Benítez (reelecto) y su nuevo compañero de gestión, Carlos ‘Tanti’ Bianchi como vice intendente. En segundo lugar estuvo la fórmula que representó a ECO+ Vamos Corrientes, con los candidatos Humberto ‘Pipo’ Bianchi y Arnoldo Rohner como vice. Éste último, con su joven paso dentro del ámbito político pero con muchas ideas que integran los trabajos entre las áreas pública y privada, dialogó con La Mañana de Noticias, compartiendo su visión sobre lo que dejaron las elecciones de este domingo.

“Tuvimos una campaña bastante limpia, en el día de ayer, las elecciones se desarrollaron con normalidad y respeto, y con un buen resultado para el oficialismo al cual felicité anoche por el apoyo que el pueblo volcó de manera masiva hacia él. Yo creo que estábamos en un proyecto para Esquina, lo dije siempre, la idea es generar bienestar para los esquinenses, sea quien sea el ganador, me parece que todos debemos aportar nuestro granito de arena y empujar el carro hacia adelante. Con los resultados que dejaron ayer se vio el apoyo que existe al gobierno local y en cómo se desarrolla con las políticas que lleva a cabo, creo que hay que interpretarlo así, es lo que la mayoría quiso”, expresó Rohner.

“Como lo manifesté hace poco tiempo, creo que nuestra conformación, en nuestra lista, se dio un poco tarde en el tiempo. Para instalarse y llegar con la propuesta a todos lados, mínimamente, debíamos tener meses antes un equipo bien sólido, las ideas y el plan, y entre definir la fórmula, creo que se llegó tarde. La elección de la gente es muy respetable, yo en lo personal, no voy a torcer mis ideas por conseguir un voto, sin embargo, creo que debemos trabajar en dirección a lo que se voto”, agregó.

A su vez, consideró “La gente elige en base a lo que está convencida, ya no es como antes que, muchas veces se elegía en base al partido, hoy siguen al candidato y a las ideas que sostiene”, y continuó “Evidentemente la gente no quiso votar a ‘Pipo’ y votó a Hugo Benítez pero, no se sí es que no quisieron votarlo o es que estuvieron muy conformes con el gobierno actual y su proyecto”.

En cuanto a la estructura partidaria de la UCR, dijo “Dentro de todo, yo creo que el partido no venía muy unido y con esta fórmula que se conformó ahora se hizo que un poco se uniera y se trabajara bastante bien, en lo personal, creo que debe venir una renovación y aprovechar que estamos todos los integrantes de la UCR en buenos términos para sentarnos, hacer los meaculpa y empezar a proyectar de acá para adelante haciendo una lectura de qué cosas debemos cambiar internamente para poder ser una alternativa confiable para Esquina. Hemos visto durante estos días que en la juventud hay gente que trabaja muy bien y habría que darle lugar porque vienen con otra impronta. Creo que con eso también Benítez ha sacado el mayor porcentaje de votos ya que le da lugar a muchos jóvenes, conquistando su voto”.

Por último, Rohner afirmó “Estoy muy agradecido con todos los que nos acompañaron y a aquellos que no lo hicieron también, hay que agradecerles que hayan ido a votar porque eso es muy importante para Esquina. Yo seguiré a disposición de lo que se necesite para la ciudad porque para eso estoy”.-