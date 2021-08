El intendente de Pueblo Libertador, Arnaldo “Tury” Arce, visitó el estudio de La Mañana de Noticias para hablar sobre distintos temas del ámbito político y las actividades que llevan adelante con la gestión, de cara a las elecciones provinciales y municipales del 29 de agosto.

En el día de ayer, el fundador del Partido Nuevo (PANU) Raúl “Tato” Romero Feris, visitó la localidad de Esquina y Libertador, y expresó palabras de gratitud hacia el partido, la dirigencia y la práctica política para con la gente, compartiendo la entrega de herramientas a micro emprendedores del pueblo.

Respecto a esto, Arce afirmó “Se le notan las ganas de continuar, lo sigue demostrando, mientras viajábamos a Libertador él me iba contando todo lo que está haciendo en la provincia y reconforta saberlo, es el presidente del partido a nivel provincial”.

A su vez, sobre la candidatura del vice intendente Osorio como intendente en estas próximas elecciones, dijo “Me parece que podía esperar un poco más, iba a tener muchas más posibilidades dentro del Partido Nuevo, iba a estar mejor perfilado, pero son decisiones particulares de cada uno. En mi caso espere 12 años, supe esperar por lealtad al partido”.

“Por ahora estoy dirigiéndome a los medios, prefiero acercarme en vez de hacer una entrevista por teléfono. En el tiempo libre, en función como intendente todo sigue, lo institucional sigue, los trabajos siguen y las obras en ejecución siguen en marcha, debemos estar en eso. La estructura del partido está firme”, agregó y continuó “Este fin de semana tendremos la inauguración de nuestra sede del Frente Unido en Rincón de Guayquiraró, un paraje en donde hay mucha gente con la que siempre estamos en contacto. Decidimos inaugurar e instalar una sede política, la idea es que el lugar quede para trabajar hasta después de las elecciones. Hoy lo estamos encarando nosotros desde el municipio, pero después del resultado de las elecciones de Esquina, esperamos trabajar conjuntamente con quien vaya a ser intendente y demás autoridades ya que pertenece a la jurisdicción. También hemos planteado el llevar los cursos de capacitación laboral y oficio que trae la provincia hacia dicho paraje, además de brindarle un servicio de transporte a los jóvenes para que puedan venir hasta Libertador para estudiar alguna carrera terciaria si se quiere”.

Asimismo, el intendente Arce expresó “A Cañete le llevó tiempo rearmar y poner en funcionamiento la municipalidad, se abocó mucho. De ahí en más, el empezar a recorrer y llevar adelante obras. Hoy estamos por contar con un cajero automático, tenemos en funcionamiento un Matadero Municipal y su funcionamiento depende netamente del municipio. Más allá de la campaña, estamos trabajando con las áreas que corresponden. Nos tomamos el tiempo necesario para todo, como candidato y cómo intendente.”

En cuanto a los votantes esquinenses que cuentan con domicilio en Libertador, dijo “Creo que los votantes de Esquina deben ir y ver cómo está Libertador. Muchos van a visitar Costa Porá, sin embargo todavía falta infraestructura en el lugar, pero además, pueden ir a recorrer la plaza, las calles, hay inquisiciones que muchos no ven”.

Por otro lado, aseguró “Es inviable llevar adelante la obra de pavimentación de ingreso al pueblo con recursos genuinos, a no ser que se aumenten los impuestos de automotor. Respecto a la avenida, primero debe terminarse el cordón cuneta para después la pavimentación, arranquemos desde ahí, la avenida tiene tres mil metros y es ancha. Me animo a decir que el pavimento podríamos hacerlo durante un año, pero no se podría hacer otra obra por los costos, esa es la realidad. Respecto a las diez primeras viviendas, en el día de ayer llegaron los muebles para amoblarlas como mesas, alacena, camas, faltarían los electrodomésticos como cocinas, termo tanques y heladeras, que llegarían el sábado para poder finalmente inaugurarlas y entregarlas a las familias. Tenemos el predio para otras viviendas que próximamente vamos a empezar. En el cajero se está trabajando en los últimos detalles, con esto habrá una mejora para la población”.-