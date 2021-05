Este jueves el municipio de Pueblo Libertador emitió una resolución que establece la adhesión a las fechas de elecciones provinciales.

En comunicación telefónica, el intendente Arnaldo “Tury” Arce, comentó acerca de esta decisión que se tomó para llevar a cabo también las elecciones municipales el 29 de agosto.

“Después de la comunicación que tuvimos con algunas autoridades provinciales, hemos decidido conjuntamente determinar las elecciones en tal fecha. Más allá de que hoy me corresponda a mí como intendente hacer la convocatoria, he decidido ser respetuoso con nuestro partido e ir juntos en la misma fecha con el gobierno de la provincia. El Partido Nuevo (PANU), viene trabajando dentro de la gestión de Valdés, creo que estamos muy de acuerdo con todo lo que viene haciendo para con el partido y también para la localidad de Libertador”, afirmó a inicios del contacto.

En cuanto a las decisiones que pueden llegar a tomarse desde la estructura partidaria, dijo “Vengo trabajando con muchas ganas y tengo el acompañamiento de muchísima gente. Mañana vamos a tener una reunión en el comité del partido para hablar con más certeza y definiendo a los candidatos. Si la gente del comité está de acuerdo con esta gestión y lo que hasta ahora venimos haciendo, sin lugar a dudas seguiría, pero evaluaremos las formulas, el equipo a encarar y eso depende de todo el grupo”, asimismo, sobre las afirmaciones del vice intendente Osorio, que sostienen la posibilidad de ir por afuera del partido en caso de no apoyarse su candidatura, Arce comentó “Esto que él expresó por este medio a mi no me lo manifestó de esa forma, pero me parece bien, está en todo su derecho y sabrá como plantearlo en el comité. Mañana en la última reunión tendrá la oportunidad para que manifieste su intención de ser candidato. Actualmente somos 28 integrantes en el comité del PANU, hay 14 hombres y 14 mujeres, es muy democrático. Si Humberto Osorio piensa lo contrario, puede expresarlo y plantearlo mañana en la reunión. Yo no tengo problemas, sigo con muchas ganas, con ánimos de cambiar cosas que consideramos a cambiar y tomar mejores decisiones para el pueblo”.

“Por lo que tengo entendido, en mi caso, si me proponen y acepto, necesitaría dos tercios de votos del comité en caso de votación. Yo sé que el vice intendente tiene intenciones, a mi, particularmente, me habló muy bien, tuvimos una conversación en donde mostramos nuestros puntos de vista. El PANU en Libertador siempre se identificó y consideró como un partido muy unido y tengo esa postura, mañana se va a empezar a dialogar bien sobre lo que se hará”, agregó.

Por último, señaló “Hay que elegir los candidatos para intendente, vice intendente y concejales. Sin lugar a duda, el asesoramiento y la palabra de Cañete son importantes. En mi gestión me aconsejó mucho, tiene mucha experiencia, son cosas que se tienen en cuenta”.