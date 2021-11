Este lunes 8 de noviembre, fue el Día del Empleado Municipal, el intendente de Pueblo Libertador, Arnaldo “Tury” Arce, saludó a los trabajadores del municipio. Además, comentó sobre la asunción que tendrá nuevamente en el cargo como intendente, luego de llevarse la victoria en las elecciones municipales del mes de agosto, como así también, los distintos beneficios que llegan para el pueblo en concordancia con el gobierno provincial.

“Más allá del saludo por este día, también les doy el agradecimiento, tanto mío como del gabinete, por todo el trabajo que desempeñan para llevar adelante una comunidad como la nuestra, acompañando y cumpliendo las funciones a la par de este proyecto”, inició Arce.

Asimismo, comentó “Fuimos invitados por el Ministerio de Salud de la Provincia ya que estamos seleccionados para un beneficio tan importante para la salud primaria de nuestra localidad. Concurrimos con el equipo del área contable (Secretaría de Hacienda) ya que, para esto, vamos a recibir fondos. Este programa viene funcionando desde hace años, nosotros decidimos hacerlo este año. Tiene distintos lineamientos y nosotros estaríamos empezando por uno de los primeros que consiste en la parte administrativa, los datos y registros para después avanzar a más de este programa”.

En cuanto a la apertura de una unidad postal en el pueblo, luego de tanta espera y demanda, comentó “Así como se esperaba y se requería de un cajero, ahora se dio otro proyecto para este 2021 que es la unidad postal. Este proyecto fue encarado por la concejal Silvina Esquettino, quien puso toda la ficha desde hace tiempo y nosotros la acompañamos, solicitando todo lo necesario para que hoy contemos con el lugar y el personal preparado para atender. Estamos muy contentos, a pesar de los primeros días, vamos a ir adaptándonos de a poco”.

Por otra parte, respecto a la incorporación y preparación de su nuevo gabinete para los próximos cuatro años más de mandato en el gobierno, dijo “Estamos en los últimos detalles. Nos estamos reuniendo las distintas autoridades electas para armar el nuevo equipo que asumirá en diciembre con nosotros y presentarlo a la comunidad. Ya estamos prácticamente cerrando pero, estamos en comunicación ultimando detalles para que todo sea lo mejor posible en este ambiente”.

“Ese mandato que está finalizando me deja cosas buenas y vuelco todo a esa parte. Los traspiés que tuvimos lo tomo como algo bueno para mejorar, son cosas de qué aprender, en esto es así, es un aprendizaje continuo del que debemos tomar para trabajar. Con este mandato he adquirido experiencia. Más allá de la intención que uno tenga de hacer para la comunidad no hay que dejar de pensar que también es un ambiente político y se requiere de ciertos conocimientos. Hay que amoldarse, a mi me ha enseñado mucho y ayudará para ser mejor en los próximos cuatro años”, expresó, y por último, considerando la situación ‘polémica’ que atravesó el pueblo tras los resultados electorales en el mes de agosto, manifestó “Hoy la situación está mucho más tranquila, aunque para que mejore más falta un poco, espero que no pase mucho tiempo. De parte del gabinete, de mi frente político y mía, el mensaje que mantuvimos siempre fue el de no confrontar, ya que ese tipo de cosas no sirven sino que atrasan. Todo lo que creemos y s dicen en discurso, uno sabe si es verdad o mentira. Las cosas que hay que cambiar vamos a cambiar, hay que pensar en el progreso de Libertador, creo que, tanto la oposición como el oficialismo quieren lo mejor para el pueblo y en eso debemos unirnos”.

“Nosotros difundimos y mostramos mucho las obras y distintas actividades que hicimos desde las distintas áreas. La pandemia nos ha alejado un tiempo de la gente y de las mimas instituciones pero respetábamos a rajatabla las disposiciones e indicaciones del gobierno. Hoy por hoy, poco a poco, nos acercamos y retomamos a funciones que atañen a una gestión municipal. Vamos a retomar deporte, cultura, turismo, área de Juventud y todas las actividades que corresponden en las direcciones, ya que son importantes para la comunidad y estaban inactivas”.-