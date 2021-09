El presidente de la Unión Cívica Radical de Esquina, Armando Tognola, habló en La Mañana de Noticias sobre los resultados electorales de este domingo 12 y cómo continuarán avanzando en los trabajos encaminadas las elecciones nacionales y locales del 14 de noviembre.

En comunicación telefónica, Tognola expresó “Nos faltó muy poco para obtener un resultado positivo en la localidad, una elección que siempre, por lo general, para nosotros es adversa, nunca hemos ganado una elección PASO, por supuesto que tiene efecto el bajar la guardia, pero estos resultados fortalecen y nos hace ver que faltó mas cosas, más trabajo, definiciones y otros factores. No está en mi disimular algo que no es, y este resultado no es que se esperaba. Nos faltó 160 votos aproximadamente, pero felicito a quienes obtuvieron la mayoría de votos, en la democracia se deben aceptar estas cosas, en definitiva, es la gente quien decide”.

“Sinceramente, no nos hemos movido como nos movimos en las elecciones para gobernador y también, entendiendo que votó mucha menor cantidad de gente, y aunque la elección PASO es una encuesta, es muy real y tenemos claro de que el oficialismo suele llevar la delantera en estos casos. Del otro lado ya tienen candidato, está conformada gran parte de su alianza, nosotros debemos ser inteligentes y tener cierto armado, no sólo para ganar sino para trabajar para el futuro local. Hay que dialogar mucho y tener en cuenta lo que pasó ayer. En lo personal, tengo la consciencia tranquila y coincido muchos en que si armamos algo diferente e importante vamos a tener una buena elección en noviembre”, señaló.

Respecto a las definiciones para las listas y alianzas municipales, cuyo plazo finaliza en pocos días, dijo “Uno puede presentar una alianza con reservas. Nos encontramos dialogando y aunque decidamos dentro de unas horas quién será el candidato, los diálogos deberán continuar porque, eso no significa que todo esté resuelto y menos en unes quema de gobierno, no todo se termina en definir un lugar o un nombre. No quiero ser denso, pero debo ser cuidadoso en mis palabras. Las elecciones de ayer, PASO, son una encuesta y no debemos confiarnos. La gente está diciendo algo con esto, y hoy hay más debilidades que fortalezas en cuanto al gobierno oficial, aunque la diferencia pueda ser poca”.

Por último, manifestó “Todo va a depender de nosotros, de todos, no sólo de un candidato, no creo que una sola persona tenga la responsabilidad y sea el salvador. Somos un equipo y tenemos que entender que hay que juntarnos y trabajar por algo. Creo que llegaremos a buen puerto”. –