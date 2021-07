El presidente de la Unión Cívica Radical de Esquina, Armando Tognola, habló en La Mañana de Noticias sobre el clima político que se percibe desde la estructura partidaria y los proyectos que se encaminan, rumbo a las elecciones provinciales en agosto y municipales en noviembre.

A inicios del diálogo, Armando comentó “Mantuvimos hace unos días una reunión con el gobernador Gustavo Valdés. Esta reunión, si bien fue solicitada en su momento, fue una inquietud por la mayoría de los presidentes del partido. La reunión fue muy importante para Esquina, el gobernador estuvo dispuesto para hablar de diferentes temas. Aparentemente el gobernador estará el viernes en la ciudad”.

Asimismo, Tognola afirmó”Fue una reunión en la que, en principio, se centró en analizar una cuestión local. La semana pasada tuvimos una reunión amplia en el comité en donde estuvieron todos los sectores y en donde pusimos como objetivo el 29 de agosto a Gustavo Valdés, por ende, trabajar para eso. Por cuestiones de necesidades políticas, se preguntó cuando se sabrá a ciencia cierta sobre el candidato a intendente, el gobernador respondió que después de las elecciones del 29. También hablamos sobre los cuidados que por allí ocurren en situaciones en donde no se organiza, y creo que algo a destacar es que se abordó a las obras públicas que serían buenas para la localidad y las necesidades a tratar”.

Por otro lado, en cuanto a los equipamientos e infraestructura en el área de la Salud Pública, dijo “El gobernador nos manifestó que, por ahí, hay cosas que no se ven, pero si hay algo que no estaba planificado, fue el tema de profundización que tiene que ver con la pandemia en la provincia de Corrientes y esto hace que se tengan que bajar algunos cambios en otras cosas, otros gastos o inversiones. Sin embargo, también creo que no hay que dejar de lado la autocritica, en parte, nosotros también somos responsables de algunas falencias en nuestro sistema de salud”.

Respecto a la relación entre el gobierno municipal y provincial, consideró “Creo que nos hemos divorciado entre gobiernos. Hay localidades que saben gestionar por sus obras y proyectos. Entiendo que es importante gestionar la ayuda social, pero también se debe gestionar obras de manera estratégica o buscarle la forma en la que entre todos generemos ese hábito para que llegue gente inversionista o hasta el propio esquinense quiera invertir”.-