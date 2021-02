El presidente de la Unión Cívica Radical, Armando Tognola, dialogó con La Mañana de Noticias acerca de la visita el gobernador en la localidad, el pasado jueves.

La llegada de Gustavo Valdés a la localidad y a la zona aledaña como Pueblo Libertador, se pretendió dar inicio a la agenda política del ciclo 2021.

“Tuvimos la visita con recorrido en las distintas obras y en lo institucional. Me imagino la importancia para Libertador todo esto, ya la vez anterior, por cuestiones de público conocimiento, no pudo darse. Me enteré que hubo noticias muy buenas, lo importante de todo esto es ir avanzando. Estas visitas, mas allá de lo político es importante para la ciudadanía para no perder el nexo con el gobierno”, refirió Tognola a las distintas actividades que se fueron desarrollando con la llegada de Valdés, como la inauguración de la ampliación del Hospital de Libertador, el nuevo destacamento en zonas de Guayquiraró y la puesta en marcha de obras en la localidad de Esquina.

“Son obras que siguen realizándose, ya estuvieron en carpeta desde hace mucho y fueron puestas en marcha. El gobierno provincial sigue invirtiendo en nosotros, lo más importante es eso, que mas allá de la crisis económica y la pandemia, nuestro gobierno sigue gestionando sin descuidar los problemas” agregó Armando, considerando este año como un ciclo electoral que da lugar al dialogo por cuestiones de interés general con los distintos sectores, apuntando a un mismo rumbo, unificando criterios, “primero entre los que compartimos espacio y luego con los otros”.

Asimismo, y finalizando con el contacto, el presidente de la UCR Esquina, sostuvo que debe estar presente la autocritica para poder identificar los puntos a mejorar y cambiar, sabiendo aprovechar las oportunidades para proponer proyectos superadores para la localidad, conjuntamente con el gobierno provincial.

En materia política, de cara a las elecciones locales e internas del partido, Tognola afirmó que “todos tenemos un rol, todos debemos aporta. En estas semanas tenemos actividades en el comité y venimos reuniéndonos con distintos referentes para ver las ideas que tenemos. La intención es conformar algo solido, aunque sea algo difícil. A nivel local, vamos a seguir dialogando, hay muchas cuestiones para ver. Me gusta la gente que tiene ambición, la que no la tiene tira para atrás”.-