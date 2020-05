El cambio de las autoridades de la UCR se en diciembre de este año y las elecciones municipales el año próximo, Armando Tognola, presidente de la UCR Esquina opinó sobre los cambios de autoridades que se darán dentro de la estructura partidaria y las estrategias a formular para las elecciones municipales.

Como se ha mencionado, las elecciones internas del partido se llevaran adelante a fin de año, mientras que las municipales y provinciales para elegir un nuevo ejecutivo municipal y provincial, se darán en el 2021.

“El año que viene se renuevan autoridades en toda la provincia, lo que será muy importante. En lo personal, creo que no es momento para abocarse tanto a lo político, pero la política siempre está” y continuó “a mi paso como presidente lo analice y considero como una transición, en donde estuvo presente el dialogo con todos, y esto pudo traer aparejado cosas positivas y otras no tanto. Espero que en el futuro se pueda dar el debate entre diferentes sectores y partidos, en lo personal, me encantaría que eso suceda”, marcando intención de proyectar de manera conjunta.

Asimismo, el actual presidente de la UCR Esquina contó que no tiene pretensiones de volver a postularse para el cargo, expresando “no me parece eso de estar mucho tiempo en un cargo. Mi rol es de transición. No critico a quienes piensen distinto”.

Entre otras cosas, también indicó la importancia de tener reglas claras en las acciones.