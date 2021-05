Tras el pedido del gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, al comité departamental de la UCR por un plazo de 30 días para que los once miembros dirigentes lleguen a un consenso de definición de candidato, el presidente del partido, Armando Tognola, habló en La Mañana de Noticias al respecto.

“En primer lugar hay que agradecer al gobernador, ya que no son gestos muy comunes el demostrar que está involucrado en una idea y que se sienta parte de todo esto. La intención de todos es tratar de mediar, principalmente desde mi lugar, tengo que lograr que se pueda avanzar de la mejor manera, todos en la dirigencia tenemos la misma intención, la de caminar juntos. Sabemos que no es fácil y no somos el único municipio con esto, en todos lados sucede lo mismo y no sólo con Unión Cívica Radical. En este caso, lo que se decidió entre todos es la voluntad para que se puedan unir todas las partes y avanzar a través del diálogo. Durante este tiempo hay una responsabilidad, también por parte de las personas que están en boga con sus nombres para que todo fluya en un ámbito de cordialidad”, afirmó Tognola.

Asimismo, frente al planteo de que exista la posibilidad de que las partes no llegaran al consenso a pesar del plazo otorgado, Tognola dijo “en este comité, no es un dato menor de que el mismo gobernador se involucre con nosotros, con la reunión que tuvimos ayer volvimos con números suficientes como para que haya quórum. De mi parte tengo muchas expectativas y esperanzas, aunque tampoco soy un iluso, pero estoy convencido de que vamos a llegar a un buen puerto. En esta oportunidad aprovecho para decir a todos los aliados políticos que por el momento, no vamos a llevar adelante reuniones hasta tanto se defina internamente y saber a ciencia cierta quién será nuestro candidato a intendente”.

“Hay que ser cautos. En este tiempo tenemos la posibilidad de seguir avanzando “, agregó y con respecto a los hechos ilícitos ocurridos en la localidad con la comercialización de vacunas anti Covid, expresó “Es muy triste, es un aprendizaje más. Uno tiene que ser objetivo y cuando se critica algo no debe descartar que pueda llegar a pasar. Espero que la justicia avance y esta etapa se pueda superar. Es algo muy sensible, es algo que pega a todos, pero por cómo se vienen dando las cosas, tengo esperanza de que la justicia sabrá actuar”.-