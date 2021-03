El presidente del Partido Radical en Esquina, Armando Tognola, habló en La Mañana de Noticias para contarnos más acerca de los proyectos e iniciativas que llevarán a cabo dentro del campo político local-provincial.

“Nosotros estamos insertos en un tiempo donde no se termina. Ya hace un año que estamos en pandemia y da la casualidad de que en este tiempo el lugar más afectado es nuestra localidad y eso no nos permite hacer algunas actividades o reuniones por cuestiones obvias, pero también uno tiene datos y entiende sobre esto, los tiempos se van acercando y uno tiene que ser serio. El año pasado el gobernador había dicho que iba a hablar de política recién cuando hubiera vacunas en Corrientes y también nosotros fuimos respetuosos de las decisiones personales, y el, si mal no recuerdo, la última vez que estuvo en Esquina el Gobernador Gustavo Valdés, lanzó su intención a ser pre candidato para a reelección. Hoy la situación amerita a que se vayan tomando decisiones, más allá de que en estos tiempo no se pueden hacer actos o reuniones, el contexto hace que existan otras prioridades, pero creo que, hay temas a reforzar por parte de quienes llevamos adelante este tipo de función” expresó Armando a inicios de la comunicación telefónica.

“Estamos viviendo una crisis muy fuerte en educación, economía y salud, y por eso no podemos sumar un problema político. Todos los que tengamos este tipo de responsabilidades, por más pequeñas que sean, tenemos que empezar a abrir el debate, fortalecer este gobierno y al gobernador de la provincia. Creo que si tomamos esta decisión ahora sería muy inteligente, porque haríamos que el problema político a nivel provincial no exista y podamos así abocarnos directamente a lo que la sociedad espera de nosotros. Es mi humilde opinión”, agregó.

Respecto a algunas afirmaciones que emitió el presidente de la UCR provincial, Ricardo Colombi, que sostenían que muchos dirigentes de sectores locales perdieron el enfoque de los municipios por llevarlo más a un ámbito provincial, Armando Tognola dijo “Vi la entrevista y me pareció muy buena, yo tengo a mucho respeto hacia el ex gobernador y actual presidente de la UCR, me parece que Ricardo es un gran líder. Por eso decía que es importante que se traten ciertas cuestiones, que nos abramos al debate y seamos autocríticos, pero entendiendo que hay cosas que son indiscutibles. Voy a hacer hincapié en decir que nosotros no podemos darnos el gusto de discutir la reelección del gobernador, estamos insertos en un contexto muy complejo y tenemos que ser muy inteligentes. Comparto muchas cosas que ha manifestado Ricardo, siempre hay que reinventarse, cambiar las estrategias, crear nuevos métodos y los objetivos. Hay que trazar nuevos horizontes y entender que en la falla de algunas cuestiones debe reverse. No podemos darnos el gusto de seguir sumando problemas a lo que ya venimos padeciendo, hay gente que está pasando muy mal, la clase política debe entender esto y ser más respetuoso con la sociedad en sí. En años anteriores no hicimos planteos de reelección, hubo debate sobre otros temas que fueron más importantes”.

Asimismo remarcó “nos pasó en que tardar tanto en elegir un candidato generó problemas internos y eso hace que muchos socios que quieran formar parte los detiene un poco. Nosotros desde el partido y desde ECO tenemos que ser inteligentes y empezar a enfocarnos en otras cuestiones. Me parece que tenemos que redoblar la apuesta y entender que hay que tirar todos para el mismo lado”.

“La política es dinámica y si uno se pone a analizar ve que la realidad a veces es otra. En Esquina tenemos que mirar por un candidato, pero en el caso del gobernador es distinto porque es una persona que supo llevar adelante a la provincia en esta época complicada, con cosas muy buenas y con otras para analizar, pero con alguien que tiene una imagen altamente positiva. Creo que hay cosas que no podemos discutir y darnos el lujo de traer estos temas a la crisis que estamos teniendo. La reelección del gobernador hay que resolverlo rápido y no generar un problema más. Si en el ámbito provincial no hay algo resuelto tampoco lo va a estar en el ámbito del municipio” señaló, y finalizando con el dialogo consideró “me parece que hay que ser también respetuosos con las alianzas, con otros sectores políticos y a la vez, asumir que la gente no está pendiente de este tipo de historias, la sociedad tiene otros problemas”.