Armando Tognola: “El que se va de la UCR, va a quedar en claro que solo estaban por los cargos”

Algunos comentarios sobre las elecciones PASO que se realizarán el día domingo dieron lugar a otras posturas.

El presidente de la UCR Esquina, Armando Tognola, visitó el estudio de Radio Mas 105.5 MHz, en el programa La Mañana de Noticias, para dar su opinión respecto a estas elecciones del 11 de agosto y lo que se viene para las elecciones del 27 de octubre en las nacionales presidenciales y legislativas a nivel local.

“Formar una alianza o llegar a consensos no debería ser una dificultad mientras formemos parte de una misma familia que es ECO”, manifestó en lo que se estima para el 27 de octubre a nivel local, pero también dijo que los tiempos que deben tomarse para decidir deben ser reflexivos y que apuesten una verdadera impronta en el partido.

Un proyecto con miradas hacia el futuro es una de las cuestiones por lasque el presidente de la UCR Esquina hizo hincapié, poniendo en consideración a la militancia y la actuación de jóvenes dentro de la actividad política.

“Esquina tiene un rol muy importante dentro de la historia política de la provincia de Corrientes”, expresó, demandando por la falta de valor hacia la ciudad y los actores de distintas ideologías políticas que formaron parte de la misma.

Dijo también “como presidente quiero garantizar que no voy a decidir yo, por supuesto, siempre valore a las personas que vinieron a decirme de frente “yo quiero ser” y no a las que se quedan calladas y a última hora resulta que si quieren ser y estar”, refiriendo a quienes aspiran a la candidatura, y continuó “valoro mucho más a las personas que están en esto y son conscientes, pensando en un futuro, están involucrados y sienten que tienen responsabilidad. Esto tiene que ver más con un proyecto nacional del que formamos parte y no es solo una cuestión netamente del partido”.

Se estimó por parte de Armando Tognola que en estas elecciones del domingo 11 de agosto, “vamos a tener buenos resultados”.

Algunos de los comentarios que destacamos en el dialogo de parte de Armando fueron en donde expresó que “la política no tan complicada, hay mucha gente que se complica la vida con la política”, y que “acá depende de los miembros y del consenso que exista. El que se enoja y se va, evidentemente queda demostrado que se fue porque le dieron un cargo”.

Indicó la falla que se tiene como políticos al no estar poniendo la atención en proyectos en lugar de estar hablando de acuerdos o negocios.

“Hay quienes se mueren por ser concejales y después, resulta que después no los encontras por ningún lado”.

“Yo sigo apostando a mi partido, pese a las cosas que se dicen de la Unión Cívica Radical”, a su vez anticipó que “el año que viene, si Dios quiere, lo tendremos a Martin Lousteau acá en Esquina”, y finalizando dijo “ojalá que superemos esta etapa agonal de la política y empecemos a proyectar siendo realistas”.-