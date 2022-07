Comunicación telefónica, con «La Mañana de Noticias» con Carlos Nito Vega, director técnico del club El Porvenir que este domingo consiguiendo un empate contra Beron de Astrada en Pueblo Libertador, que lo lleva a dispitar la final del campeonato de la LEF contra el Club San Martin.

«Este domingo empatamos con Berón de Astrada en Libertador. Se portaron muy bien con la institución, así que bueno, le tocó quedar eliminados a ellos, pero fue un partido duro, parejo y donde empatamos 1 a 1 y nosotros que habíamos ganado el partido de ida acá en Esquina. Así que nos quedamos con la serie».

-La verdad es que nuevamente como director técnico, en el Porvenir armaste un equipo. Yo la verdad que no pude, no pude ver ninguno de los partidos, pero por todo lo que me estás diciendo y bueno, Darío Acosta, uno de los que siempre se van a la cancha, es armaste un gran equipo competitivo. Eso es la palabra que él utilizó-

«Sí, sí, venimos trabajando con chicos de 20 años, tenemos jugadores de 28 años así que venimos dándole posibilidad a los chicos de la reserva que van y no pueden jugar en su categoría. Así que estamos trabajando con ellos y tenemos un equipo ordenado y tratamos de jugar al fútbol. Así que por eso también a veces nos acompaña la suerte, porque todo los equipos de acá de Esquina son duros, son fuertes, tienen sus jugadores también que juegan muy bien, así como siempre respetando el rival. Y bueno, cuando nos toca ganar lo disfrutamos. A veces nos toca perder también y aprendemos de los errores, no?»

-Hace cuánto Vega que estaba trabajando en esta en esta posición? Vos hace cuánto que estás con la gente del Porvenir?-

«Nosotros, yo hace más o menos seis años que estoy en el club, así que hemos ganado varios campeonatos. También hemos perdido finalesl así, pero siempre estamos compitiendo para ganar no. -Sí, tuve la posibilidad de estar en la cancha el día que le ganaron al Deportivo Esquina, puede ser-

«Sí, sí fue en cancha Sportiva».

-Exactamente. Y por eso pregunto. Porque en cuanto a tu antigüedad del club, porque uno se da cuenta mirando un poco de que tal equipo está muy trabajado, de que hay figuras nuevas, digo por la cara de jóvenes de la mayoría de ellos y de que eso solamente se logra con el trabajo si te dan continuidad y te dan tiempo de que sigas, no es cierto? Así que lo felicito-

«Claro, también tenemos el profe Mauro que está trabajando la parte física que es muy Importante y bueno, después tenemos un orden también para jugar los partidos y los jugadores respetan las posiciones que tenemos. A veces atacamos con dos, a veces tocamos con uno. Tenemos varias formas de jugar, digamos que salimos a jugar un partido sin un orden táctico, también tratamos de, no soy profesional, pero tratamos de tener un orden, estemos perdiendo no salir a comerte una goleada por decirte».

-Cómo ves a la gente, a pesar de que ya lo dijimos, de que van a jugar la final con el Club Atlético San Martín, club que seguramente vos lo tendrás bastante bien conocido y bastante bien estudiado. Cómo espera enfrentar esa situación?

«Si si, con San Martín hemos jugado varias finales. Si no han ganado ellos, lo hemos ganado nosotros. Sí, sí, va a ser un partido difícil que por algo San Martín está ahí también. Déjame felicitarlo y bueno, tenemos. Creo que son partido de ida y vuelta, tenemos 180 minutos y que vamos a ir por los 90 y después vemos como estamos en el otro partido. Y nosotros siempre salimos a ganar los primeros partidos, los cruces, porque queremos ya más o menos saber dónde estamos parados con el siguiente partido, es un equipo que le gusta atacar tenemos Ángel Ojeda, que es un enganche despues está Cristian arojo por la derecha, Ángel por la izquierda, hizo el gol ayer. Son los dos jugadores que se desprenden siempre y bueno, después tenemos dos delantero, así que atacamos más o menos con cuatro y tenemos que defenderlo lo defendemos también jugamos por un resultado»

-Por último, Carlos, cómo se trabaja la parte táctica o el sistema de juego que ustedes tienen? Nos acabaste de decir que tienen varios sistema, pero bueno, cómo se trabaja eso?-

«Nosotros, por ejemplo, tenemos que bloquear un jugador de Libertador que era el cinco, que el chico Fabri y Zafalon, son dos jugadores que juegan Ezequiel Pereira y un número diez nuestro que es un pone que jugó muy bien, él se encargó de marcar a ese jugador, porque después tenemos defensores de muy alto que sí me tiran ellos de frente van a sacar todas así que les exigía a Libertador que no juegue, que tire el pelotudo bloqueando su jugador, lo que el hace jugador Después está Lucas García jugando en el Porvenir que jugó adelante la línea cinco porque tienen un jugador que juega muy buen fútbol aéreo y también por abajo tratamos de bloquear por ese lado. Igual marcó creo situación de cuando se desprendió el cinco lo aceptaban como pero eso eran los dos jugadores clave que nosotros teníamos que bloquear ayer para empatear el partido»