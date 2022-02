La Secretaria de Acción Social de pueblo Libertador desde el 10 de diciembre está a cargo del nuevo Secretario Ariel Arce. Charlamos con el sobre su asunción y las problemáticas con las que se encontró en la misma.

Ariel, tuvimos la oportunidad de hablar con el Intendente Tury Arse la semana pasada, donde se refirió específicamente de la secretaria de Acción Social, donde a partir del 10 de diciembre vos te hiciste cargo de esa área, y donde no estaba muy bien esa secretaria en la gestión anterior, en este caso por eso confió en vos el intendente y en tu capacidad de poder desarrollar y llevar adelante una secretaria de acción social como debe ser.

Si, desde el 10 de diciembre me hice cargo de la secretaria de acción social, anteriormente estaba en producción, hubo algunos cambios, y bueno el intendente confió en mí, y con todo el trabajo que hice en la parte de producción creo que llegue a ganarme la confianza de el para que hoy me ponga en este cargo. Fue más confianza, siempre le fui fiel a la gestión de él, y bueno, hoy me toca estar al frente de esta secretaria por 4 años.

¿Cómo te encontraste?

Mira Walter, dentro de todo bien, como todos saben el secretario de acción social había renunciado meses antes de que termine la gestión. Ahí quedó a cargo de la secretaria de discapacidad y de la dirección de la mujer y el niño. Ellos mantuvieron activo lo mejor que pudieron. Me va a llegar el inventario que tengo que rendir sobre qué es lo que recibí, pero eso ya se encarga la parte contable. Estamos poniendo en condiciones tanto las instalaciones del CIC como la sala de primeros auxilios que tenemos ubicada sobre la avenida. Estamos arrancando el año digamos.

¿Falto gestión y atención en los últimos tiempos?

Sí, es así. Es un trabajo delicado. La secretaria de acción social está compuesta por: la Secretaria de la Mujer y el Niño que está a cargo Noelia Ojeda con su asistente social. La Dirección de Discapacidad con la Sra Norma Viera con su asistente social y la Dirección de Adultos mayores que se creó este año que es Laura Botasi con su asistente social. Ese es mi equipo de trabajo, con quienes estamos arrancando. Ayer salimos a visitar las zonas aledañas donde se estaba prácticamente desde acción social de la municipalidad, y eso es lo que yo quiero revertir en estos años que voy a estar al frente, estar presentes en las zonas aledañas.

Justamente por eso, según lo que se refirió el Intendente, fue que confió en vos para estar al frente de Acción Social.

Sí, es la confianza que él tiene en mí que le digo me voy y sé que tengo el pulgar para arriba de su parte. En el caso de ayer subimos a las tráfic las 3 direcciones con sus asistentes sociales e hicimos todo paso Yunque que son zonas muy alejadas del centro de libertador.

Ustedes van a asistir en la parte de gestión, en la parte de atención medica cómo están?

Nosotros tenemos la sala del centro asistencial que hasta ahora no tenemos médico, si tenemos 5 profesionales que ya están atendiendo, que es masajista, nutricionista, bioquímica.

¿Ariel cuál va a ser el trabajo que va a llevar adelante la nutricionista?

Ella viene cada 15 días. Los días miércoles atiende en el centro asistencial y es más bien para casos especiales, después yo voy a ir viendo otro profesional para que abarque esa área.

¿Ustedes siguen de cerca con los casos de las personas que la nutricionista considere que necesitan una alimentación especial?

Sí, eso se va a ir dando a medida que encaminamos toda la gestión.

¿Cuánto tiempo crees Ariel que te va a llevar poder estructurarlo y darle esta impronta que vos tenés?

Yo creo que para abril la secretaria de acción social va a estar funcionando a pleno. Mi oficina está ubicada en el barrio 25 viviendas en el CIC, así que ahí me pueden encontrar durante la mañana, y durante la tarde acá en el pueblo no más, hasta las 20 hs, también dejo mi nro que es el 3777708128, se pueden comunicar conmigo que yo los voy a atender a la hora que sea.