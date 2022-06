Entrevistamos en la mañana de este jueves a Ariel Grenat, del Centro Comunitario Unidos, sobre los trabajos de ampliación en dichos centros.

– Ariel, habíamos hablado hace un tiempo con la señora Ruiz Díaz, quien había venido a distintos centros. Cuando hablamos con ella, llegó la ampliación de lo que ustedes pedían, de la cocina del barrio Santa Catalina. Ustedes ahora están también abocados en poder conseguir la financiación para la creación del nuevo centro, que está en el barrio San Antonio, trasladarlo al barrio Itatí, ¿No?

– Así es, el otro día vino la señora Claudia, nos trajo chapas para hacer la ampliación de lo que es el comedor de Santa Catalina, a eso le sumamos el proyecto que hicimos, que presentamos para la refacción de los tres centros.

– Entonces ya está presentado y ahora con esas chapas, se les va a ser más fácil para poderte ampliar.

– Ya se presentaron los proyectos, si están aprobados no te puedo asegurar nada, pero seguramente de lo que estamos hablando, lo tenemos prácticamente aprobado. Estamos teniendo un problema, que se nos venció el mandato de los Centros, que eso es lo que nos está trabando.

Estamos viendo para que el próximo 2 de Julio hagamos una asamblea y con eso, una vez que se apruebe, creeríamos que con eso los proyectos saldrían.

– O sea que ahora están quietos, porque el Centro Comunitario Unidos tiene unos papeles vencidos, hasta lo que va a ser el 2 de julio en la asamblea y de esa manera tener la nueva comisión y los nuevos papeles para continuar con estos proyectos, ¿Es así?

– El tema de que se venció el mandato, es un error nuestro. Nos explicaron mal cuando hablamos con la gente de personería.

– Por ahora, ¿Cómo sería, continuarías vos como presidente?

– Hasta ahora creería que sí, sí todos me votan prácticamente seguiría la misma comisión. Puede haber algunos cambios, hay una persona que no puede estar, que ya no está más en Esquina, que se fueron a trabajar a otro lado, pero prácticamente la mayoría sería igual.

– Ustedes en ese nuevo predio ya querían comenzar con las bases, en el barrio Itatí, ¿No?

– Como sabes, al gobierno provincial hace un año se le presentó el pedido donde se le pedía el terreno, como conseguimos el terreno tiempo después, también le pedimos que nos puedan ayudar para iniciar la obra.

Nosotros, para que ellos hagan la obra, tenemos que tener algo construido.

– ¿Has tenido esa charla con autoridades locales municipales?

– Tenemos una charla pendiente con el Maestro Mayor de Obra Sosa, que de seguro está con mucho trabajo, para que nos pueda dar la mano de obra, ya que nosotros de a poco vamos comprando materiales.

Yo creería que no van a tener problemas en ayudarnos, también hablé con la señora Gabriela Valenzuela, quien es nuestro referente de los centros. Le di la misma nota que se le presentó al gobernador y ella quedó en que iba a ser un nexo, para recordarle la nota al gobernador.