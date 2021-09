Durante esta semana se conoció la noticia de que desde el área de Personal Municipal se habría tomó la decisión de retirar a personas encargadas de cocinar en el Centro Comunitario ubicado que funciona en el CIC de la localidad.

El presidente y responsable de los Centros Comunitarios Unidos en Esquina, Ariel Grenat, emitió una nota junto al equipo de trabajo involucrado (cocineras del comedor) para recibir una explicación y justificación por escrito de la decisión tomada por el jefe de personal, en contacto telefónico con La Mañana de Noticias comentó las novedades respecto a esto.

“Según lo que me informaron en el día de ayer, se retractaron con su decisión, al parecer el intendente no estaba al tanto de todo esto. Lo importante es que se sigue trabajando y podemos seguir brindando el servicio. Vale destacar que los fondos que utilizamos, enviados por nación, son totalmente destinados a la compra de alimentos, gas y productos de limpieza. No tenemos otros intereses. De igual modo, seguimos esperando que esta comunicación nos llegue de manera oficial por escrito”, afirmó Grenat.

“Este programa que maneja el comedor es tanto nacional como provincial y municipal, son muchos los chicos que asisten. Nosotros somos empleados provinciales, pero el centro es una institución independiente que trabaja de manera conjunta”, agregó.

Asimismo, comentó “Estamos tratando de conseguir el contrato para las personas que trabajan en los centros, es algo que venimos pidiendo desde hace tiempo. En el caso del municipio hay un convenio que está en funcionamiento, en el caso de provincia, lo único que tenemos es un convenio con el centro de Santa Catalina, pero con el CIC se está tramitando nuevamente eso”, y finalizaba con la comunicación “Yo no tengo problemas de ideales, ni grietas o por diferencias con nadie, si los demás lo tienen, no voy a entrar en eso, no voy a ponerme en cintra de nadie porque lo único que nos interesa es seguir trabajando y obtener la ayuda de todos, tratándose de un servicio comunitario”.-