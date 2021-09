El responsable de los Centros Comunitarios Unidos, Ariel Grenat, en comunicación telefónica con La Mañana de Noticias, habló para explicar sobre la decisión tomada por la gestión municipal sobre el personal de los centros y el cese de sus trabajos con los centros.

“Lo que me informaron ayer es que la secretaria de Acción Social del municipio anunció que a partir de mañana los trabajadores del centro comunitario ubicado en el CIC ya no podrán cocinar allí, por lo que debiéramos buscar nuevo personal para reemplazo. María Inés Fernández afirmó esto y me pidió que hable con el jefe de Personal, Balestrini. Lo que nosotros hicimos fue redactar una nota en donde solicitamos por escrito la resolución, no es la primera vez que pasa algo así. No se si el intendente está al tanto de esto, pero no es fácil encontrar personas responsables que cocinen para muchas personas y no tienen problemas, no entendemos el porqué. Además, creo que vale aclarar que no tenemos un sueldo, somos quincenales y los ingresos que llegan desde nación están totalmente destinados a la compra de alimentos y algunos productos de limpieza”, afirmó Grenat a inicios del contacto.

“En el CIC se está cocinando para 150 personas, de lunes a viernes. Ahora estamos dando viandas, por protocolo. El personal que trabaja allí son sólo dos personas. No entiendo el porqué de esta decisión, no quiero entrar en polémica con nada, pero hay un convenio. En este programa comunitario se trabaja entre municipio, provincia y nación, como se debe trabajar en estos casos. El C entro Comunitario es una institución, tenemos personería jurídica y estamos al día con toda la documentación correspondiente. No quiero entrar en polémica, pero sacar a gente en este momento con la situación en la que estamos, es como si hubiera algo más detrás de todo”, agregó.

A su vez, manifestó “La organización para cocinar y dar la comida todos los días tendremos que ver, hay que hablar con el intendente. Si esto no se soluciona el servicio comunitario se terminaría. Hasta el momento no tenemos respuesta de nuestra nota. Nuestra idea es sólo aclarar las cosas, no nos interesan asuntos de política, estamos para brindarle el servicio a los chicos y a quienes lo necesitan. Duele que se tomen este tipo de decisiones, más cuando no se tiene explicación. Ojalá que esto se solucione como ya pasó una vez. Necesitamos algo por escrito para presentar a nuestros superiores, debemos hacer las cosas como corresponden. La intención es que lleguemos a un acuerdo y podamos seguir trabajando para los chicos y las familias”, y finalizaba con la comunicación.