Ariel Grenat es el responsable de llevar adelante el comedor de Santa Catalina. En contacto con TN Esquina dijo: “Ya no se llama Proame, ahora es otro programa que se llama Penud y nuestra Comisión es Centro Comunitarios Unidos. Nosotros con la Iglesia, luego de que tuvimos la reunión con los curas y con el Obispo, no nos acercamos más y ahora para el 31 de diciembre nos tenemos que trasladar a otro lugar que nos dieron frente a Santa Catalina. Con los curas no pudimos hablar, pero con ellos está todo bien, no pudimos hablar nada más. Nosotros ya nos hicimos cargos a partir del 2017 y tenemos que cumplir nomás con nuestra palabra de retirarnos, por los plazos que se firmó”.

Pero por la situación actual “se nos está haciendo difícil para refaccionar, ya que de aquí del municipio por ahora, según lo último que hablé con el Intendente no tenía presupuesto y por la parte del Penud por ahora se le complica el tema porque se le recortaron muchas cosas. Para que ellos nos puedan refaccionar tiene que venir la arquitecta de allá de Corrientes y por ahora no están autorizados a venir”.

“Peligrar el proyecto como peligrar no. El tema es irnos a un lugar adecuado como para atender a los chicos. En el salón que no dieron lo que puede pasar es que se le caiga un pedazo de chapa a los chicos y los responsables somos nosotros. No les podríamos dar una buena atención a los chicos. Si esto no se soluciona yo creo que un lugar vamos a conseguir, pero por ahora no hay nada y estamos preocupados por ese tema”.

“Nosotros estamos esperando y llegado el momento si no se soluciona vamos a tener que hablar con ellos y plantear nuestra situación, que no es que no nos queremos ir sino que el lugar donde tenemos no reúne las condiciones. Y nos quedan cuatro meses en Santa Catalina. No es mucho el tiempo y eso preocupa”.