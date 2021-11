En comunicación telefónica, el secretario de Producción de Pueblo Libertador, Ariel Arce, comentó que en horas de la mañana de hoy se convocó a productores ladrilleros para realizar entrega de una ayuda social que se realizó junto al Ministerio de Desarrollo Social con módulos alimentarios y materiales para sus trabajos como nylon. Además, habló sobre su participación para los próximos cuatro años de gestión que continúan con el gobierno actual.

“Este pedido se había hecho en el mes de agosto, debido a que la ayuda fue para productores de toda la provincia, recién ahora nos tocó a nosotros. Fue un compromiso que teníamos con los productores y hoy hicimos la entrega”.

En cuanto a los productores de sandía, indicó “Unos 16 productores se acercaron a la municipalidad a solicitar insumos ya que, este año, por los costos, se les hizo muy difícil. Con el presupuesto que contábamos en el área de Producción se les ayudó con la compra de semillas y hoy ya están sacando las primeras frutas para la venta, aunque la producción es bastante baja a comparación de otros años. Muchos productores se ven afectados por los costos”, y agregó “Libertador participará en el festival de la sandía en Esquina como cada año. No olvidemos que Libertador, en los últimos años, ganó el primer puesto por sabor y eso es algo importante a destacar. Tratamos siempre de participar con nuestra producción”.

Por otro lado, reelectos para una nueva gestión, en el gobierno municipal de Pueblo Libertador se encuentran organizando y conformando lo que será el equipo de trabajo y gabinete que acompañará por cuatro años más a Arnaldo “Tury” Arce, y en cuanto a ello, el secretario, que en su oportunidad se bajó de ocupar el cargo legislativo como concejal prefiriendo estar al frente de la Secretaría, afirmó “Todavía no nos reunimos con el intendente para ver mi situación, hay ofrecimiento para estar al frente de otra Secretaría pero, veremos dónde continuamos”.

“En lo personal, no me gustaría quedar ‘atrincherado’ en una sola área. Creo que, en estos cuatro años, quedó demostrado el trabajo que se realizó en la Secretaría de Producción, fuimos cumpliendo objetivos que el intendente esperaba para su gestión. A mí me gustaría cambiar el rumbo y tomar nuevos aires para una nueva gestión. Optamos por seguir trabajando juntos y yo, estoy muy agradecido por el apoyo que tuve por parte del intendente en mis proyectos, siempre me tuvo en cuenta. En estos años tuvimos algunos errores pero, de esos errores se aprende”, manifestó.

Por último, señaló “Tengo el ofrecimiento de trabajar más cerca del intendente, dentro del municipio y estamos evaluando eso a nivel grupo, ya que hay otra secretaría en la cual me sentiría más cómodo, además de estar más en cercanía de la gente”.-