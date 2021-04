En Olivos, el Gobierno ultima los detalles de las medidas que se extenderán por 15 días. Suspenden clases presenciales y se restringe la movilidad nocturna. Desde el Gobierno de Corrientes confirmaron que se seguirá con el sistema de fases y de territorialidad.

En la primera semana de abril, los contagios de coronavirus diarios duplicaron tanto en el Gran Buenos Aires como en la Ciudad el pico máximo registrado en el peor momento de la pandemia en 2020. Sí, el triste récord no sólo fue igualado sino superado en un 100%, y a la vez, en un cortísimo plazo. La situación es dramática en el área metropolitana y las autoridades nacionales saben que el sistema sanitario está en «tensión extrema».

Panorama en Corrientes

«El cierre en Corrientes primero empezará, si es necesario por el sector público. Pero por ahora esa posibilidad no se analiza», señalaron fuentes oficiales.

“Si no llegan más vacunas la semana que viene nos quedamos sin dosis”, comentaron. Y ratificaron que se tomarán “medidas que estén justificadas y no decisiones exageradas”. En ese marco, sotuvieron que no se analizan medidas restrictivas ni de «cierre total».

Desde el Gobierno también comentaron que se realizarán gestiones Pfizer y Moderna con otros gobernadores y en especial con Rodríguez Larreta para la adquisición de vacunas. Pero destacaron que “al primero vamos a avisar es al Gobierno Nacional”.

Además, indicaron que ante un eventual “Cuello de botella” de recursos humanos “se están estudiando qué incorporaciones hacer”. Y destacaron que la fortaleza del sistema de salud es que «no hay atención en hospitales públicos ni privados por casos de COVID-19”.

