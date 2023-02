Desde el móvil de «TN Esquina» nos acercamos dialogar con Antonio Zarate Sub-Jefe de Bomberos Voluntarios, sobre el siniestro ocurrido en horas de la noche en nuestra ciudad donde termino perdiendo la vida una persona con discapacidad.

Antonio Zarate, declaró -«Al rededor de las 20:30 hs recibimos un llamado solicitando nuestra presencia por incendio de vivienda. Acudimos y nos encontramos con un lamentable echo. Había una persona con un impedimento de moverse por sus propios medios dentro de la vivienda. El fuego comenzó en la habitación y fue ahí no más, porque llegamos a tiempo y no se propagó para el resto de la vivienda. Nosotros desconocíamos la situación del hombre. Cuando llegamos él se había tirado de la cama, gracias a Dios que lo hizo porque ambos, tanto la cama como el colchón se habían consumido por el fuego. Se ve que ante esta situación se tiró de la cama y nosotros lo encontramos en el piso.»-

Sin embargo, profundizó -«Lamentablemente ya su cuerpo estaba totalmente quemado, lo rescatamos con vida, incluso cuando llego la ambulancia (todos sabemos el tiempo que tardo la misma) se lo subió con vida, incluso él hablaba. Estuvo más de media hora en las tablas y en esas condiciones. Nosotros por el trabajo que hacemos a diario vemos cosas feas, malas, pero lo de ayer fue algo, no sé cómo llamarte. Nos agarró una desesperación y vos te sentís inoperante, impotente, porque no podes hacer nada. La unidad de traslado no llegaba, en este caso la ambulancia y nosotros llamamos a central nuestra que nos mande nuestro móvil de traslado y fue así que llego antes que ellos. Cuando nosotros íbamos a subir al Sr. a nuestra unidad llega justo la ambulancia detrás. Sabemos que una persona en las condiciones que se encontraba este Sr. necesita de una unidad de traslado que cuente por lo menos con enfermero, porque en ese caso automáticamente había que oxigenar el cuerpo, ponerle un tubo de oxígeno por las condiciones que estaba. Nosotros no contamos en nuestra unidad con este aparato. También había que hacerle otras curaciones pertinentes dentro de la unidad, o sea que sea atendido por un profesional.»-

Para finalizar, agregó: -«Nosotros contamos con un paramédico, y hablé con él en los primeros momentos que estuvo haciendo los auxilios a la persona, pero nosotros no contamos con elementos como el oxígeno, y te agarra una gran desesperación. Lamentablemente las quemaduras fueron de gravedad y la persona termino perdiendo la vida. A veces la desesperación te lleva a meter la pata, en este caso hubo personas que rompieron el vidrio y eso provoca que se oxigene el lugar, y al no tener los elementos necesarios, en este caso agua, al darle oxígeno al fuego se prendió mucho más rápido todo y eso es la falta de experiencia de la gente que quiera ayudar y por desconocimiento mete la pata.»-