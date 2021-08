Este martes por la tarde se registró un grave accidente en la localidad. El hecho ocurrió por la Avenida Juan Ramón Vidal (Ruta 12) y Sargento Cabral en horas de la tarde, donde una moto Honda 250 y una camioneta JEEP son protagonistas.

En el vehículo de menor porte circulaban dos jóvenes de 18 años, identificados como Lucas Daniel Pare y Lian Leonel Alfonzo. Ambos fueron trasladados por el cuerpo de Bomberos Voluntarios al hospital San Roque para ser asistidos, tras haber presentado graves traumatismos.

El vehículo de mayor porte era conducido por una persona mayor de edad de apellido Pedemonte.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios, el sub jefe Antonio Zárate, quien junto una dotación socorrió en este accidente, a través del contacto telefónico dijo “Hicimos lo que pudimos por llegar antes, pero llegamos cuando el accidente ya estaba consumado. Encontramos a los dos chicos tirados en la vía pública por los golpes que habían recibido, uno más grave que otro. Uno de los chicos quedó atrapado entre el cordón y una rueda de la camioneta por rebote, fue difícil sacarlo pero luego fue trasladado de inmediato. La camioneta quedó estacionada al costado”.

“Es una pena acudir a este tipo de accidentes en donde están involucrados chicos tan jóvenes, a uno le duele un montón este tipo de situaciones y por eso me molestó la actitud de muchos que difundieron mal la información de manera inmediata a los familiares”, agregó.

Según algunos datos obtenidos, Antonio comentó que “El conductor de la camioneta miró para ambos lados antes de subir hacia la ruta y no vio nada, pero al alcanzar la mitad del asfalto sólo escucho el golpe, no vio nada más, no alcanzó a doblar, sólo sintió el impacto de la moto que venía desde el semáforo. Es impresionante la distancia en la que terminaron despedidos los chicos, se sospecha que venían a una velocidad considerable”.-