Este domingo, en horas de la tarde, un joven de 22 años se ahogó en el río Corriente, en zonas de la Tercera Sección.

Bomberos Voluntarios, junto a la Policía de la Provincia, estuvo trabajando en el lugar para determinar la causa.

En contacto telefónico, el sub jefe de Bomberos, Antonio Zárate, habló sobre este caso, afirmando que “lamentablemente a veces no se toma consciencia de los riesgos del rio y menospreciamos la vida. Siendo tan joven, esta noticia me afectó. Ayer, alrededor de las 16 horas ocurrió este hecho y fuimos convocados por Prefectura. Llegamos al lugar con 4 efectivos y logramos sacar el cuerpo del chico, un vecino del lugar colaboró con la lancha”.

“En el lugar estaban los hermanos por parte del padre, el tío de los chicos y la madre. Pasaron nadando bien la primera vez, la segunda vez, según nos dijo la madre, al joven le había agarrado un calambre y su hermano venía nadando atrás. Con los gritos se asustaron y al voltear para ver ya había desaparecido, fue todo muy rápido. El hermano se dejó llevar por la corriente, y unos chicos que estaban de campamento en la zona, escucharon todo este movimiento y salieron a mirar en la costa, pudiendo localizar a este chico que venía sumergiéndose luchando contra el agua. Corrieron en busca de una soga para ayudarlo, pero éste no pudo tomarla. Al ver un bote que estaba ahí lo tomaron y comenzaron a seguirlo hasta poder agarrarlo de la mano y salvarlo. Esas barrancas son muy profundas” agregó.

De acuerdo a las palabras de Zárate, el cuerpo fue trasladado hasta la morgue, donde se le hizo la autopsia correspondiente.

“Estas cosas conmueven. Aparentemente el chico estaba sano, tenía un cuerpo fuerte y es lamentable ver estas cosas, como padre llegan mucho” finalizaba el bombero con la comunicación.