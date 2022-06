Entrevistamos en “La Mañana de Noticias” al Sr. Antonio Roque Pérez, flamante presidente del club El Porvenir.

– Antonio, te conocemos como una persona que siempre estuvo ligada al club y hoy conduciendo en esta nueva gestión, que va a llevar adelante el club El Porvenir.

– Así es, hoy me toca encabezar el grupo de la familia del Porvenir. Gracias a Dios salió todo bien, anoche fue una buena asamblea, no hubo elección y la familia del Porvenir estuvo acompañándome anoche.

– Estuviste siempre ligado al club, de alguna forma u otra siendo un gran colaborador y hoy te tiene como presidente. ¿Qué impronta tenés prevista para el club?

– Cómo impronta, desear que los socios se pongan al día y que los socios nos ayuden a mantener el club, que nos ayudan a mantener las disciplinas. Que los socios nos acompañen y que si nos equivocamos nos digan, porque para eso estamos enfrente de un club.

Hoy nos toca a nosotros, como una nueva comisión. Desde el año 2005 estoy acompañando al club que quiero y que soy parte. Hoy me toca de lleno, con mucha gente mayor del Porvenir, que trabajan hace muchos años, tuve una relación de compañerismo, de amistad y de ellos aprendí mucho y hoy me toca estar al frente del club.

– ¿Cómo fue la decisión, cómo te propusieron para que llegues a un acuerdo de una sola lista?

– En lo personal, te puedo decir estoy feliz. Esta decisión, que la familia del porvenir lo viene deseando hace mucho, que yo sea presidente. Creo que he rechazado en otro momento, años atrás, que también se me había ofrecido.

Creo que estoy orgulloso de eso, porque me habían ofrecido en varias oportunidades la presidencia. Por problemas laborales, a veces uno tiene que dar un paso al costado, porque esto lleva mucho tiempo. Sé que es un desafío muy importante para mí y mi comisión, y quiero decirles a la familia del Porvenir y a los socios que los acompañen.

– Es bueno ver que la gente hoy en día, con la situación en la que vivimos, quiera hacerse cargo de un club con todo lo que eso significa.

– No es fácil, creo que a los anteriores presidentes del club no les fue fácil. Llega un momento de agotamiento, porque la situación económica no es la ideal, y más para un club, porque es todo sacrificio, es también un desgaste mental y físico.

Me pongo la camiseta como los presidentes que pasaron, siempre estuve colaborando y apoyando y yo siempre me refiero a la familia del Porvenir, porque una vez que estás adentro somos familia.

Ojalá mejore la situación económica, porque los argentinos no la estamos pasando bien, porque a nadie le alcanza y solamente quiero pedirle a la gente que nos acompañe.

– ¿En qué situación usted hereda el club y qué proyectos va a llevar adelante?

– Proyectos varios, que se vienen hace mucho trabajando. Vamos a seguir con esos proyectos, como es el polideportivo de nuestra cancha. Me toca hoy a mí, el ex presidente Patricio Schubert nos deja una cancha de básquet, que se va a trabajar para fútbol de salón, apostando a eso. Hay personas que nos están acompañando para que se termine y es gestión de todos los presidentes que han pasado.