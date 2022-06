El móvil de “La Mañana de Noticias” entrevistó al Sr. Antonio Ledesma, presidente de la Liga Esquinense de Fútbol, sobre la vuelta a las canchas este fin de semana.

– Antonio, vuelve el fútbol de 11 este fin de semana, ¿No?

– Así es, va haber fútbol este fin de semana si Dios quiere, ya está todo preparado. Anoche hicimos la reunión de Liga, porque cuando es feriado el día del lunes, se pasa para un día hábil y anoche nos reunimos.

Queremos cumplir con lo que hay en nuestro fútbol, por eso hay partidos tanto el sábado y el domingo en las dos canchas.

– Contanos cómo va a ser este fin de semana y ¿Por qué estuvieron parados este tiempo?

– Primero y principal, el fin de semana estuvimos jugando y completando algunas divisiones como la quinta, que nos faltaban para así poder arrancar las tres categorías con los cruces. El día domingo aprovechamos por el día del padre, el día sábado no nos daba la cancha y aprovechando que algunas instituciones tenían deudas, los hicimos descansar, ya que le venía bien no tener fecha de fin de semana y ponerse al día con las deudas.

Algunos clubes cumplieron, algunos completamente ausentes y eso es lo que nos preocupa. Más allá de la deuda, que programamos la quinta división y de nuevo caemos en la misma. Los chicos de la quinta división de Sacachispas que no se presentaron a jugar.

Se ve que la Liga no es el problema, sino los arancelados y nos preocupa mucho los chicos que no se están presentando en el campo de juego. Se lo dije al delegado, que es el que está poniendo la cara el día de hoy y le vamos a dar todo el apoyo de la Liga y así también las demás instituciones que se pusieron a disposición de este delegado, que quiere hacer las cosas bien, pero no está sintiendo el apoyo, en este caso del presidente de Sacachispas.

Te lo puedo decir, yo también le he mandado mensajes la semana pasada, esta semana, lo llamo y no me atiende, entonces nos damos cuenta de que esa es su posición hacia el fútbol de 11. Más allá de eso, nosotros seguimos programando partidos para el club Sacachispas, porque nos interesa es el club y los chicos. Los dirigentes estamos hoy y en otro tiempo ya no vamos a estar y la institución va a seguir quedando. Lo que buscamos es que las instituciones no desaparezcan por algunos malos manejos administrativos de algunos dirigentes.

– ¿Cuáles son las razones que ellos dieron para no presentarse a estos partidos?

– Ninguna nos dieron. El delegado hablo oficialmente anoche, no tenía ninguna excusa para podernos dar una respuesta, entonces me preocupa.

Le hemos dado todo el apoyo dirigencial, en lo que podamos ayudarle, para que este club siga, sabemos que es un club grande, que estuvo en la cima y sabemos que tiene muchos socios y que traten de trabajar en esa parte de socios y sacar ese club adelante.

Tenemos fútbol sábado y domingo en las dos canchas, el día sábado vamos a jugar un torneo provincial y partidos de cruce de quinta división.

– La semana pasada han participado nuestros equipos en otra ciudad, que fue Goya, ¿Verdad?

– Así es, todo lo que se jugó fuera de la ciudad fue en Goya, en la parte zonal. Deportivamente no nos fue bien, que habrá sido por los parates que tuvimos con el infanto y ahora, este fin de semana tenemos reunión de federación y ya va a salir la programación de sub-12.

No nos podemos dormir, tenemos que seguir trabajando como dijimos anoche, en la reunión, vamos a sacar adelante el fútbol de la Liga.

Día sábado cancha de SSE

Tercera división:

Submarino Vs El Porvenir 9:45 Hs.

Deportivo Vs Football 11:45 Hs.

Primera división:

Deportivo Vs El Porvenir 13:45hs

SSE Vs Football 15:45 Hs.

Día sábado cancha de San Martín

Quinta división:

El Porvenir Vs SSE 10 Hs.

Football Vs CABA 11:30 Hs.

San roque Vs San Martín 13:00 Hs

Sacachíspas Vs Submarino 14:30 Hs.

Provincial femenino:

San Martín Vs CABA 16:00 Hs.

Día domingo, cancha de San Martín

Tercera división:

San Martín Vs San Roque 9:45 Hs.

CABA Vs SSE 11:45 Hs.

Primera división

Submarino Vs CABA 13:45 Hs.

San Martín Vs San Roque 15:45 Hs.