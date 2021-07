Antonio Ledesma, presidente de la Liga Esquinense de Fútbol (LEF), habló sobre los proyectos y trabajos que actualmente se están llevando adelante por parte de la institución deportiva.

A través del contacto telefónico, Antonio comentó sobre el proyecto de Copa de Leche, afirmando que “Eso, después de un duro trabajo y pedidos que habíamos acodado con los clubes para ver los caminos para poder traer nuevamente la Copa de Leche. Después de varios meses sin recibir nada, hace tres meses volvimos a recibir en la casa de la Liga los alimentos, así que muy contentos porque es un logro importante, de acá en adelante ya será un alivio para los próximos presidentes de liga que lleguen, esto es algo muy importante para los chicos”.

Asimismo, comentó “Nunca nos dieron los motivos por los cuales hemos dejado de recibir los módulos, dejaron de mandarnos de un día para el otro. Fue pasando el tiempo y decidimos no quedar de brazos cruzados. Se gestionó por otro lado hasta que logramos que manden directamente a la liga. Cuando recibimos ese llamado, la verdad me puse muy contento, es un logro bastante importante, sabemos que la cantidad que llega no es suficiente, pero recibimos consejos de cómo hacer para que lleguen más módulos para los chicos”.

En cuanto a lo deportivo, dijo “Desde lo provincial, venimos evaluando cómo y cuándo realizar los torneos de infantos y juveniles por la situación que estamos pasando. Durante este fin de semana habrá una reunión de Federación en Corrientes para tratar sobre este tema. Cada Liga está expresando las condiciones por las que está atravesando por esta pandemia, no todos estamos en las mismas, por lo que se irá viendo más adelante. Por suerte, con las vacunaciones que están avanzando las cosas también, creo que esto no abre un panorama”.

Por otro lado, expresó “La Liga sigue trabajando también con la Asamblea, inclusive los clubes están colaborando pese a que no están trabajando a full con el fin de llegar en condiciones y poder arrancar con el futbol una vez que nos den el ok. Tenemos que ver la forma de encarar una vez que se vuelva el futbol 11, creo que todos los clubes tienen la mejor voluntad, pero la realidad de la situación es otra. La dirigencia de la Liga nos abrió una puerta con respecto a las vacunas ya que eso hará mucho más fácil y posible la vuelta. Obviamente, el sustento económico también tiene mucho que ver, y es lo que pasó en varias localidades que volvieron a las actividades hace algunos días, en donde el apoyo económico municipal estaba cubierto”.

“Tengo toda la fe y esperanza de que este año estaríamos volviendo al futbol en Esquina. Los presidentes de clubes no cerraron las puertas, así que esperamos un poco más para ver cómo se arranca”, finalizaba el presidente de Liga, Antonio Ledesma.