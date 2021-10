Durante el fin de semana Esquina vivió dos jornadas de futbol con el torneo provincial en la cancha del Club San Martin, categorías sub 11, sub 15 y quinta división.

Para enterarnos más sobre esto, dialogamos con el presidente de la Liga Esquinense de Futbol (LEF), Antonio Ledesma, quien a través del contacto telefónico afirmó “Es algo que se venía programando desde hace mucho con muchísima responsabilidad para que el día de inicio no surgiera ningún inconveniente, y nos fue bien tanto el día sábado como el día domingo”.

“El sub 11 empató con la liga goyana y el sub 15 perdió, sin embargo, estamos contentos con los resultados por el hecho de cómo se fue dando la situación para que esto se lleve a cabo. El sub 11 compitió a la altura de las circunstancias, no así con el sub 15 ya que hubo un percance con el club que iba a participar y después se bajó, por lo que la liga tomó las riendas del asunto y se entrenó en una semana como se pudo, pero, como dije, a pesar de los resultados, estamos contentos”, comentó.

“El inicio de la quinta división también fue algo muy esperado por los chicos. Se volvió con mucha responsabilidad. Fue muy lindo ver a todos los clubes manteniendo los cuidados y armando los equipos. Noté que esto se tomó responsablemente y estuvieron trabajando al respecto, agregó y continuó “Para lo que es Tercera y Primera división, en la reunión anterior estuvimos viendo por una fecha tentativa y en la reunión de hoy con la liga vamos a ver si seguimos en esa fecha o definimos otra. Por las ganas y entusiasmo que hay, me atrevo a decir que esa primera fecha que estimamos será la que se confirme, que es el 7 de noviembre”.

Por otro lado, Ledesma comentó sobre la situación de algunos clubes actualmente y su participación.

“En el caso de Deportivo Esquina nos informaron que estaban con tiempo limitado para los preparatorios y decidieron bajarse y trabajar más para el oficial el año que viene, trabajando con las demás categorías para completar. Con el Club Santa Rita no tenemos novedades, está la esperanza de que para el oficial estén todos los clubes”.

“Nosotros siempre estamos a disposición de todas las instituciones. Luego del párate que hubo por la pandemia, hay cosas que de a poco se van a ir poniendo al día porque estamos en condiciones de ir arrancando con todas las categorías de todos los clubes para que empiecen a jugar. Quizá más adelante se verá con el Club Santa Rita por su situación y qué decisión se tomará en la liga de acuerdo a ello”, expresó.

Por último, manifestó “Quiero agradecer al público futbolero que ha concurrido tanto el día sábado como domingo a la cancha, se sintió el apoyo y es algo que no se veía hace tiempo, se nota que la gente estaba esperando el futbol”.-