Mientras la situación epidemiológica continúa activa, los clubes aguardan noticias favorables respecto a la habilitación de prácticas de fútbol 11 en las canchas.

El presidente de la Liga Esquinense de Futbol (LEF), Antonio Ledesma, habló en La Mañana de Noticias para comentar respecto a las decisiones que toman directivos hasta el momento.

“Con lo que sea la vuelta a las prácticas, como ya dije en otras oportunidades, queda a criterio de los clubes, la liga siempre va a apoyar. En el día de hoy tengo una reunión con la comisión de la liga en donde vamos a estar ultimando sobre distintas cosas, una de ellas es reunirnos con los presidentes de clubes y también para llevar a cabo la asamblea. Hay muchas cosas que ahora queremos hacer, pero la situación económica no es fácil” expresó Ledesma a principios de la comunicación.

“Estoy bastante seguro de que la situación económica que tienen hoy las instituciones no es la adecuada para armar torneos sin reítos en entradas o algún apoyo económico. El futbol de Esquina siempre la peleó con los costos de entrada y la cantidad de público para que apoye y así los clubes puedan solventar con los aranceles. Siempre dije que los clubes pueden seguir entrenando dentro de sus instituciones, pero eso ya depende de los presidentes. El problema pasa por lo económico, demanda mucha plata, y también por la responsabilidad. Tengo la esperanza de que vuelva el futbol, no solo es el caso de Esquina, pasa en todas las localidades de la provincia, pero si esto no se alinea no se puede. Lo que puedo adelantar es que está preparado el presupuesto estimado para un sub 12, sub 15 y para primera división”, agregó el presidente de liga.

Y señaló “Creo que, como responsables del fútbol tenemos que trabajar en ello y no esperar que sólo la provincia de soluciones. Tenemos chicos excelentes en el futbol y hay que apuntar a eso, a ese crecimiento. Si entendemos que la parte económica es lo que nos bloquea, hay que empezar a trabajar para cambiar en eso. Para que vuelvan las prácticas se puede solicitar con una resolución, la liga siempre va a apoyar”.