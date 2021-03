El presidente de la Liga Esquinense de Futbol (LEF), Antonio Ledesma, en comunicación con La Mañana de Noticias comentó las novedades del fútbol en la localidad y las reuniones entre referentes de ligas que se llevarán a cabo próximamente.

A inicios del dialogo, Antonio Ledesma habló respecto a las reuniones que se estarán llevando adelante entre presidentes de ligas y clubes para el ámbito organizativo, indicando que “Es bueno lo que está pasando a través de la Federación, ya que se está conformando su directiva, ya tuvieron su asamblea y Esquina estuve presente, pero como dicen, no siempre todo es color de rosa dentro de las dirigencia deportiva. Las opiniones o ideas que pueda tener cada liga no son bien escuchadas y esa es una de las pocas molestias que puedo tener como presidente de la LEF porque también queremos ser escuchados. Por muchos años nos tuvieron callados, hoy por hoy queremos que nos tengan en cuenta en lo que refiere al fútbol. Todavía no estamos logrando eso pero no pierdo la esperanza de que más adelante recapaciten”.

“Esquina está complicada con su presencia. Desde el lunes vengo dialogando con el presidente actual y no tuve respuestas favorables de pedidos que he hecho, como por ejemplo el estar presente con la Liga Esquinense a pesar de la situación que estamos pasando, de parte de la comisión hay dos personas con Covid, en lo familiar no estoy pasando por un buen momento y no queremos arriesgarnos a ir, pero propusimos estar presentes por zoom y al igual que otras ligas, no tuvimos una buena respuesta” agregó Ledesma.

Por otro lado, comentó “A nivel institucional puedo decir que, a través de la asamblea algunos clubes están al día y otros que ya están por vencer. La LEF sigue en vigencia con su mandato por un decreto que sacó personería jurídica y por eso tuvimos voto en la asamblea de la Federación. Los balances están terminados, ya los estuve revisando, ahora el tesorero va a analizar por aquellos clubes que siguen teniendo deuda desde hace años y ver si dentro de las posibilidades, puedan cubrir algo para terminar de pagar los costos de los balances. Aunque algunos no crean seguimos trabajando para el bien del fútbol”.

Según lo afirmó Ledesma, las prácticas de fútbol en cancha de once en Esquina todavía no tiene fechas de regreso, ya que, hasta el momento, “oficialmente no hay nada para jugar” y el Consejo Federal no hizo ninguna habilitación.

“Entusiasmar a los chicos y a los clubes con volver a jugar futbol por ahora, sería un error. De mi parte, quiero ir siempre pisando firme y tener las cosas por seguro, hoy por hoy no hay nada habilitado dentro de la provincia. El año pasado se determinó con los presidentes de otras ligas que no habría prácticas de futbol en el 2020, más allá de que se hayan hecho torneos, pero en este año los clubes pueden presentar un protocolo particular de las instituciones para los entrenamientos, la LEF va a acompañar eso, pero hay cosas que ya no dependerán de nosotros. Hace 15 días iba a reunirme con el intendente para hablar sobre esto, pero todavía no pudimos reunirnos. Hay que tomar la iniciativa, aunque ahora con estos casos que empezaron a aparecer los limitamos un poco. Cuando la situación se calme vamos a volver a intentar. Los clubes podrían tomar también la iniciativa, presentar un protocolo y comprometerse, indudablemente la liga va a apoyar” expresó, finalizando con la comunicación.