Entrevistamos al Sr. Antonio Ledesma, Presidente de Liga Esquinense de Fútbol, sobre los dichos de la presidenta del Club San Martín, quien sintió que el arbitraje perjudicó a su club el fin de semana.

– Antonio, ¿Ha tenido la oportunidad de escuchar o leer en la página de TN Esquina la entrevista con la presidenta del club San Martín? Se notaba muy molesta por la designación nuevamente el árbitro Franco, que dirigió la tercera división. Ella hablaba de que se veían perjudicados y que iban a presentar una nota, y quisiéramos saber si se ha presentado.

– Me comentaron sobre la nota, por lo que escuché la presidenta de San Martín, no está equivocada, está muy equivocada. Estamos mirando mal en cuanto al deporte, si buscamos un culpable del lado arbitral y no en lo deportivo. Yo creo que se está equivocando.

No hay que buscar un tercero para justificar que, por ahí su institución no está bien deportivamente. Tendría que mirar un poco para adentro y no recusar un árbitro, que ella sabe muy bien que no se puede, porque está en el reglamento.

– Entonces, ¿No se presentó ninguna nota de parte del Club San Martín?

– No, el día lunes el delegado de ese club planteó una situación, donde a ellos le parecía un punto de vista. Eso lo aceptamos, porque fue con educación y con un punto de vista deportivo, no recusando un árbitro como dice la presidenta.

Siempre es para mejorar, por eso lo compartimos. Vamos a tratar de seguir mejorando, pero no apuntando al arbitraje.

Estuvo muy mal, yo esperaría una disculpa de la presidenta hacia el árbitro, que hace su trabajo.

– Si tiene que dirigir nuevamente a la tercera división, ¿Lo podría hacer?

– A cualquier división, porque son árbitros que están capacitados y siguen capacitándose. Si dentro de lo que espera una institución, que sea favorable con ellos en lo deportivo, eso ya escapa de nosotros. El árbitro va a hacer su trabajo, cuando se equivoca nosotros desde Liga lo suspendemos. Hubo árbitros que han estado de baja por mal trabajo.

Eso lo trabajamos nosotros adentro, institucionalmente, no es que andamos recusando a ningún árbitro que hace mal o bien su trabajo.

Por eso digo que la disculpa, si es que ella recapacita, la disculpa llegará al árbitro.

– ¿Cuál es el número de árbitros que tiene la Liga Esquinense de Fútbol?

– Nosotros venimos trabajando desde 2019 y no teníamos ninguno. Arrancamos con dos, luego con cuatro, después con seis y actualmente tenemos ocho. De esos ocho, solamente tenemos tres que ya están entrando en la tabla de mérito de la provincia y trabajamos con árbitros de la ciudad de Goya.