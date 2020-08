Antonio Ledesma, presidente de la Liga Esquinese de Futbol (LEF), comunicó sobre los subsidios a clubes que se otorgó por la Provincia hace meses atrás.

En la ciudad de Corrientes, Ledesma gestionó varios trámites para clubes en la Secretaría de Deportes de la provincia, recibiendo además, el monto de $40.000 que estaba destinado a solventar gastos de la liga en un marco de pandemia.

“Desde un principio me dieron el ok. Al ir a la Secretaria me confirmaron que estaba todo preparado para la ayuda que prometió el gobernador para los clubes” comentó el presidente, aclarando que aquellos clubes que no cuenten con CBU podrán recibir el subsidio a través de cheques, pero por el momento, dos de los clubes que presentaban irregularidades en la documentación requerida, no podrán cobrarlo. Esta realidad se da para los clubes San Roque y Submarino Amarillo.

“Hoy por hoy, ya paso mucho tiempo de esto, pero por esto es que pedimos siempre que estén al día con los papeles” agregó, mientras se planteaba la cuestión de equidad para todas las instituciones a la hora de recibir este tipo de ayuda por parte de los gobiernos provincial o nacional.

“Venimos trabajando con intención de llegar profesionalmente como otras ligas más grandes, aunque la ayuda sociopolítica sea distinta. Hay que luchar para sacar adelante el futbol de Esquina” dijo, refiriendo a uno de los clubes que al no estar en regla, pudo adquirir el subsidio.