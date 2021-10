Este sábado por la noche, en la sede por calle Sarmiento s/n, se llevó a cabo la asamblea de delegados de clubes para elegir las nuevas autoridades de la LEF.



Participaron de dicha asamblea solo 5 clubes de los 10 que forman la Liga Esquinense de Futbol, los que no participaron no lo pudieron hacer por no estar habilitados por varios motivos.

Los clubes que votaron a Ledesma para que siga al frente de la Liga, son: Beron de Astrada (CABA), Sociedad Sportiva Esquinense, Esquina Football Club, San Martin y San Roque.

No solo se eligió la continuidad de Antonio Ledesma al frente de la LEF, sino que también a Oscar Larroca como presidencia del Honorable Tribunal de Penas.