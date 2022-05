El móvil de “La Mañana de Noticias” habló con Antonio Franco, el árbitro que fue agredido el fin de semana, en la cancha de San Martín, en un partido de la Tercera División.

– Antonio, ¿Qué nos podes decir sobre lo acontecido el fin de semana?

– El mal momento que pase el día sábado, fue muy desagradable para mí, porque por primera vez, luego de muchos años que tengo de arbitraje, me sucedió algo que a ningún árbitro le gusta que le pase.

– Contanos desde el principio, esto era un partido de Tercera División en cancha de San Martín, entre el local y Sportiva, ¿No?

– Así es, de Tercera División, el segundo encuentro del día sábado. Yo era el árbitro central, junto a mis asistentes Díaz Ramón y Morales José. El partido había comenzado normal y el segundo tiempo se comienza a picar por cuestiones de fútbol.

Creo que nuestro fútbol local tiene muchos roces y los chicos no miden las consecuencias del juego. Comencé a aplicar tarjetas, sanciones. Luego se complicó un poco más, porque en una jugada nosotros paramos el partido para asistir a un jugador, que se había golpeado y en ese momento, según lo que nos habían dicho, es que le pegaron a un jugador.

Nos habían dicho que un jugador de Sportiva le pegó sin pelota a un jugador de San Martín y ahí fue donde comenzó. Estábamos con el chico lesionado, no estábamos mirando para el otro lado. Empezaron a reclamar, el cuerpo técnico de afuera y la hinchada, que incentivaron a la violencia.

Me empezaron a decir de que “como no había podido ver eso”. Yo no podía expulsar por un supuesto golpe que yo no vi.

Pregunté a mi asistente, pero que tampoco habían visto. Seguimos jugando normal y en otra jugada, comenzaron a disputar el balón con más fuerza y un jugador de San Martín que fue directamente a golpear o rival.

Ahí actúo como cualquier árbitro, expulsando al jugador y fue en ese momento que sentí un golpe de atrás con la rodilla, un golpe de puño qué no pudo golpearme de lleno en la nuca, sino hubiese perdido el conocimiento.

Perdí el equilibrio y cuando reacciono, miro al jugador y viene otra vez a querer pegarme.

– ¿Jugador de San Martín?

– Así es, luego vinieron mis asistentes y lo pudieron sostener. Antes de eso, me pega una trompada que me cortó el labio interior y eso fue lo que empezó a sangrar.

Lo primero que hice fue correr hacia el medio. Los otros chicos tenían la misma intención de agredirme, que son conocidos míos del infanto-juvenil, diciéndome que yo era el que ocasionaba todo esto, haciéndome responsable a mí de los actos de estos chicos.

Terminamos el partido por falta de garantías, ya que había entrado mucha gente de fuera, de la tribuna.

– ¿Hubo seguridad policial?

– En la quinta, el femenino y la tercera no hay seguridad. Por suerte, no pasó a mayores porque puede terminar el partido en ese momento, qué fue la mejor decisión.

– ¿Nadie buscó apaciguar al cuerpo técnico y a los chicos?

– El cuerpo técnico pudo apaciguar, pero no directamente, sino que también reclamaban al cuerpo arbitral por esa jugada que no habíamos visto.