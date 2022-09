«La Mañana de Notcias» habló con el dueño y representante de la popular comparsa Yeroqui Porá (Baila Lindo) luego de las versiones que se escuchaba que no iba ser parte de los Carnavales Esquinense edición 2023.

«La comparsa no se estaría presentando en 2023, el último o los dos últimos no salió como tiene que salir, no voy a culpar a nadie pero no podemos quedar debiendo materiales y que te vengan a golpear a la puerta de tu casa para cobrar, eso no tiene que pasar. Este malestar está planteado, desde la Dirección tiene otras propuestas pero no son seguras ya que implican otros gastos y no se quién se haría cargo».

«.La idea es que la comparsa se conserve hasta que pueda volver a entrar, la comparsa es mía y de la familia Segovia porque nació acá, nunca se realizó personalidad jurídica ya que para eso debería ser un club».

«Cuando estaban los mandatarios anteriores recibìamos ayuda, hace 4 años que no recibimos nada».