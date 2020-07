Los beneficiarios tiene tiempo hasta el mismo 17 de julio, para cargar una cuenta bancaria.

La Anses termina este viernes de depositar los $ 10.000 correspondientes al segundo pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a los beneficiarios que informaron al organismo sus cuentas bancarias en los últimos días. Quienes todavía no tienen cuenta bancaria o no la cargaron en la web del ente previcional, tiene tiempo hasta el mismo 17 de julio para hacerlo, de manera tal de poder percibir el beneficio a partir de la semana que viene. En el organismo explican, además, que quienes no carguen los datos de una cuenta bancaria para ese momento deberán esperar un mensaje de texto que les indicará qué día y en qué banco deberán retirar la asignación extraordinaria, en las que además se les creará una cuenta para futuros pagos.

El pago de la segunda edición del IFE sigue su marcha. Hoy recibirán el depósito en sus cuentas los beneficiarios que hayan informado una Clave Bancaria Única en la web de la Anses y que tenga DNI terminado en 6. El cronograma para esos beneficiarios -el segundo grupo en cobrar, luego de que en un principio se completara el pago a quienes también son beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo- conluye el viernes 17 de julio y, a partir de ese momento, la entidad conducida por Fernanda Raverta se abocará al pago del grupo remanente.

Quienes no tuvieron asignada fecha de pago por no ser beneficiarios de AUH ni haber cargado los datos de una cuenta bancaria antes del 23 de junio, podrán cobrar en el último tramo. Para facilitar el proceso, tienen hasta el 17 para informar una cuenta bancaria en la web de Anses.