La oficina de Anses de Esquina anuncia que pueden acercarse para realizar los trámites de la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM), sin la necesidad de recurrir hasta la oficina de Goya.

En comunicación telefónica, la secretaria de la oficina de Anses de Esquina, la Dra. María José Aguirrezabal comentó más al respecto.

“La PUAM se puede realizar acá desde hace tiempo, por eso decidimos hacer un comunicado para avisar a todas las personas que hayan adquirido la edad suficiente (65 año o más) para ser beneficiario de esa pensión. Para poder ser beneficiario la persona no debe contar con otro beneficio como las pensiones directas, se les hace un socioeconómico en donde establezcan que no cuenten con un ingreso que supere el salario mínimo. La pensión es similar a las no contributivas, pero la PUAM tiene a la obra social PAMI incorporada”, explicó la secretaria.

“A quienes soliciten se les hace las averiguaciones y se les digitaliza para que a los dos meses empiecen a percibir el primer sueldo. El monto es un poco menor que la jubilación”, agregó.

En cuanto a los créditos que otorga Anses, aclaró “Acceder depende de cada caso. Por ejemplo, una madre que percibe la pensión de 7 hijos y solicita, la página le pide que se acerque hasta la oficina o esperar entre 60 y 90 días porque seguramente le esté faltando cargar en el ARD datos de alguno de los hijos, por ende el sistema no te permite sacar turnos ni créditos. Para las personas que estén jubiladas y quieren solicitar a través de la página, lo que deben hacer es ingresar a Mi Anses y sacar la clave fiscal, pero si algunos de los datos no está acorde con lo que dice el sistema inmediatamente lo deniega. En ese caso deben recurrir a la oficina. Cualquier cambio o actualización que tengan nosotros debemos digitalizarlo”.-