La Anses reconocerá los años de aportes jubilatorios que hayan sido madres. Esto se trata de un programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado que ese puso en marcha como una forma de reconocer el trabajo de las mujeres en la casa.

La responsable de la oficina de Anses en Esquina, la Dra. María José Aguirrezabal, visitó el estudio de La Mañana de Noticias para comentarnos sobre este programa, los beneficios y los trámites para poder percibirlo.

“Esto es muy importante porque queda incorporado una gran cantidad de mujeres en el aporte previsional, el fundamento de esta ley fue sumamente claro y sensible al momento de decidir llevarla a cabo por el hecho de que, todas las que somos mamás sabemos que no siempre tenemos oportunidad de compartir la vida con alguien que pueda mantener la vida de nuestros hijos y el poder salir a trabajar, y eso hace que no podamos tener aporte, por eso, esta ley incorpora a esas mujeres”, afirmó María José.

A partir de esta semana, a nivel nacional, las mujeres que hayan sido madres y estén en edad de jubilarse ya pueden iniciar el trámite para que se les reconozca hasta tres años de trabajo formal por cada hijo y así completar los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación.

“En principio, se debe hablar de cómo vamos a llevar a cabo esto en Esquina. Tuvimos una charla con el intendente a raíz de esto planteando cómo lo íbamos a desarrolla y solicitando que asesoremos a todas las mujeres al respecto, sobre todo a mujeres de parajes que, muchas veces no pueden venir hasta acá. Desde Goya nos avisaron que esto se hace en dos partes. La primera, es la acreditación de datos y averiguaciones de si las mujeres se pueden o no jubilar”, explicó, y finalizando con el diálogo, María José dijo “Ya hablamos con el encargado de la UDAI, Lisandro Paleari para que mi compañero o yo vayamos a capacitarnos la semana que viene ya que estos trámites de previsión son bastante engorrosos y complejos, por lo que necesitamos estar más preparados. En Esquina vamos a hacer todo lo posible para que los trámites cada vez puedan realizarse más rápido y que podamos llegar a más puntos haciendo todo esto más fácil para la gente. Los demás trámites seguimos realizándolos normalmente. Estamos atendiendo hasta las 13:00 o a veces hasta un poco más tarde”.-