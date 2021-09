Este jueves por la mañana se llevó adelante la entrega de jubilaciones a un grupo de madres que van a pertenecer al sistema previsional argentino, a través de un programa de ANSES.

En contacto telefónico, la secretaria responsable de la oficina de Anses en Esquina, la Dra. María José Aguirrezabal, comentó “Para tener beneficio de este programa se debe ser madre de 60 años de edad o más, y puede tramitar teniendo aportes o no. El requisito principal es ser madre de niños. Se le otorga un año de servicio por cada hijo. En esta oportunidad, se estará entregando el beneficio a die mujeres”.

Asimismo, en la comunicación, el responsable de la UDAI de Goya, Lisandro Paleari, afirmó “Estamos trabajando para que muchos trámites puedan realizarse acá y no tengan que ir hasta Goya. Entendemos las complicaciones que pueden surgir con eso, por lo que, desde un principio, nos planteamos que en estas oficinas se puedan tramitar la mayoría de programas, aunque sea, los más solicitados para comenzar. Ahora ya se pueden hacer créditos, pensiones no contributivas, carga de datos, y ahora, estamos implementando esto de las jubilaciones en donde se hacen diez entregas por semana”.

“Con respecto a las pensiones, hay que recordar que venimos de cuatro años de un gobierno anterior en el cual no se realizaban estos trámites. Cuando volvieron habilitar los certificados médicos (CMO), mucha gente, que venía esperando desde hace tiempo con problemas de salud, lo están pudiendo realizar ahora. No es que no haya turnos, lo que pasa es que están todos emitidos. Estamos iniciando alrededor de 70 trámites por día. Veremos qué podemos hacer para ampliar la oferta de turnos. En el caso de créditos, se trabaja con 30 turnos por día, no es poco”, agregó Paleari, finalizando con la comunicación.