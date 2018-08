Aníbal Romero, Jefe Sub Estación de Dpec: “Estamos ejecutando 17 subestaciones, de los cuales 7 tenemos ya en servicio y hay 7 más que en Setiembre/Octubre”

Aníbal Romero, Jefe de la Sub Estación de la Dpec en contacto con TN Esquina habla de los trabajos que vienen realizando en la localidad. Dijo: “Encaramos todo lo que sea mejora del Servicio a partir de Febrero con la incorporación de un nuevo jefe y un nuevo equipo de trabajo, hemos contratado chicos de la Escuela técnica para reforzar. Estamos ejecutando 17 subestaciones, de los cuales 7 tenemos ya en servicio y hay 7 más que en Setiembre/Octubre pondremos en servicio y lo otro antes de fin de año. Este es el primer fin que tenemos como empresa”.

“Paralelo a eso lo que estamos haciendo es un trabajo en lo que sea normalización de suministro, hurto de energía, que nos encontramos con bastante novedades en Esquina. Si bien hay un buen porcentaje que está normalizado, también tenemos un porcentaje alto de evasión que estamos tratando de normalizar”.

“Lo primero que queremos es brindar un buen servicio y lo segundo ese servicio tiene un costo y hay que abonarlo. Nosotros somos una empresa de servicio que brindamos el servicio de la distribución de energía. Es injusto que en este momento esté pagando un 60% de la gente su factura de luz al día y hay un 35/40% de gente que no quiere pagar. No estamos hablando de la gente humilde porque nosotros no atacamos las zonas muy humildes, vamos a las zonas de Country, de eso estamos hablando, zona de muy buenos recursos, hay casa importantes de mucho consumo que no han pasado por la Dpec a normalizar su situación”.

“Nosotros estamos todo lo que sea hurto de energía porque esto genera que tengamos previsto una entrega de tantos megas por cada lugar, pero resulta que es el doble porque hay mucha gente que está hurtando energía y no estamos hablando de cuatro foquitos, estamos hablando de fincas importantes con un consumo alto”.