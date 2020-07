El miércoles se llevó a cabo la sesión ordinaria en el HCD como cada semana y entre los puntos tratados en el orden del día estuvo el proyecto de crear una Comisión Investigadora que se abocara a las sentencias del municipio en dos juicios donde la justicia fallo en contra, pero por los votos del cuerpo no se ha conseguido.

El concejal del oficialismo, Ángel Ramírez, comentó en La Mañana de Noticias que “una vez que tuviéramos los informes del Club Náutico y los de la Dirección de Asuntos Jurídicos del municipio, íbamos a avanzar con el pedido de una comisión investigadora para aclarar la situación. Con esto no se implica prejuzgar ni condenar a nadie. Esta dentro de las facultades del Concejo Deliberante los controles en la gestión. Los pagos –de los juicios- hay que hacerlos de ahora en adelante pero también es necesario el control y ambas cosas deben hacerse, estemos del lado que estemos. La facultad de crear comisiones esta, antes que en el reglamento interno, en la Carta Orgánica Municipal”.

Si bien en estos casos no hablamos de juicios políticos, la conducta de ex funcionarios se puede evaluar y determinar.

“El concejal Torrent-quien habría sido secretario de Hacienda en la gestión involucrada en la causa- debió abstenerse en la votación porque la votación para la comisión tenía que ver con acciones de la gestión de la que el formó parte. Otra cosa a aclarar para que no se confunda la gente es que, si bien hubo falta de rendición de cuentas está acreditada porque el Club Náutico informó sobre los fondos. No se esta hablando de utilización indebida de fondos, sino un error administrativo, por lo menos, en este caso, y de una conducta a evaluar por el cumplimiento de los deberes en ambos casos (juicios). No quiero generar confusión respecto a estos temas. Hay un juicio en donde la municipalidad debe pagar honorarios que no corresponden y otro en donde se debe devolver un subsidio solo por falta de documentación a presentarse” manifestó.

La conformación de una Comisión Investigadora, según lo establece la Carta Orgánica, se da para el estudio un caso puntual y no permanece como las demás comisiones.

“Para evitar cualquier tipo de animosidad plantee incorporar en el reglamento interno conformar la comisión a través de un sorteo a principio de año. Propuse al presidente del Concejo que se vote por cualquiera de las formas de votación, sea por sorteo o asignar a 3 representantes de cada bloque, de los 6 integrantes que deberían conformar para que investigación sea objetiva”.

Respecto a otro juicio (Causa Matadero) Ramírez afirmó que la causa esta en la esfera judicial, por lo que la justicia penal es la competente a determinar lo que se resuelva.

Asimismo, el bloque opositor de concejales planteo la creación de una Comisión Investigadora por el ingreso de los 3 millones de pesos de coparticipación adelantada al municipio de Esquina.

“Esquina fue el primer municipio de la provincia que rindió cuentas de ese dinero, por tanto dio cumplimiento y hoy está dentro de las localidades que no tiene que devolver ni tener descuentos en la coparticipación” acotó.

A su vez, Ramírez conto que se solicitó informes sobre el estado varios proyectos presentados por el bloque oficialista que fueron cajoneados, y que los balances de los ingresos municipales fueron presentados a la Secretaria de Hacienda de la provincia.