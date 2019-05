Ángel Ramirez, representará el ciclismo de Esquina en el Campeonato Argentino Máster

08 May 2019

El ciclista esquinense, Ángel Ramirez, se encuentra en cercanías de la provincia de Santa Fe en camino al Campeonato Argentino Máster. Así nos lo comentó en comunicación con La Mañana de Noticias, dando a conocer un poco más sobre esta competencia ciclista.

Este campeonato nacional, inicia el día jueves por la mañana con la categoría contrarreloj siguiendo con demás categorías. El día sábado se largará la categoría pelotón.

“Estamos preparados e hicimos todo lo posible para hacer las cosas bien”, decía Ángel.

Ángel Ramirez es el único representante de la localidad de Esquina que estará presente.

“Flecha bus me facilitó los pasajes para poder ir y participar y quiero agradecer a esa gente que me dio una mano”, expresó y aclaró no haber tenido una ayuda por parte del municipio ni de alguna de sus dependencias, viendo esta falta de apoyo e incentivo en muchos deportes en Esquina.

“Muchos chicos están en las calles porque no tienen motivación, no tienen deportes, ni algo para hacer. Por esto no hay deportistas”.